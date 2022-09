En los 5 episodios de 'La Casa del Dragón' estrenados hasta ahora, Milly Alcock y Emily Carey han interpretado a Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower, personajes a los que ya se ha acostumbrado el público a través de ellas.

Sin embargo, de ahora en adelante serán Emma D'Arcy y Olivia Cooke las que recojan su testigo interpretando a la versión adulta de sus personajes, debido al gran salto temporal hacia delante que da la serie. Por ello, los fans que ya le habían cogido cariño a Alcock y Carey como Rhaenyra y Alicent, se preguntan si será posible verlas reaparecer en algún momento.

Está previsto que la primera temporada siga narrando de forma lineal los hechos del libro 'Fuego y Sangre', de George R.R. Martin, que conducen a la batalla de la Danza de los Dragones, por la sucesión en el trono Targaryen. No se espera, por lo tanto, que las jóvenes Rhaenyra y Alicent vuelvan a aparecer en algún flashback, pero no es algo descartable.

Sin embargo, para la segunda temporada, viendo cómo estas actrices se han convertido en dos de las caras más visibles de la franquicia, los responsables de la serie podrán buscar la forma de incorporar una nueva aparición de ellas en una nueva entrega. La continuación de la serie fue confirmada rápidamente por HBO tras ver la buena acogida del estreno de 'La Casa del Dragón', que ya ha roto récord de audiencia en comparación con 'Juego de tronos'.

Por su parte, Milly Alcock y Emily Carey se han pronunciado sobre dichas posibilidades. Carey ha comentado a The Hollywood Reporter que le gustaría, en algún momento, poder recuperar a su Alicent: "Se ha hablado de ello, ha habido conversaciones, pero, con total honestidad, no tengo ni idea. Pero por supuesto, me encantaría volver. Depende de la recepción del público, y de por dónde quieran llevar la serie, ¡yo simplemente fluyo!".

Milly Alcok también ha expresado, hablando con Newsweek, su deseo de volver a interpretar a Rhaenyra si la historia lo requiere, pero consciente de las limitaciones que la historia le da para volver: "Amo a Rhaenyra y amo a todo el equipo y la forma que están teniendo de contar esta historia. Pero sé que va a ser Emma la que siga el viaje de Rhaenyra en la siguiente temporada. Y yo no quiero interponerme o distraer de su actuación. Tengo que dejar ir al personaje".

Carey también ha contado a Newsweek su sensación al dejar el personaje a cargo de otra intérprete, y sobre lo que le produce verla ahora en pantalla: "Estoy deseando sentarme, relajada, después del episodio 5 para apreciar la serie realmente desde la perspectiva de la audiencia, viéndolo todo, y no fijándome o criticándome solo a mí. Espero que siga así en la temporada 2".

Mientras tanto, aún queda por ver a Emma D'Arcy y Olivia Cooke estrenándose en el próximo episodio, cuyo avance puedes ver arriba, con la tensión también presente de ver cómo se ha desarrollado el conflicto entre las dos protagonistas tanto tiempo después.

