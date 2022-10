'La Casa del Dragón': Se revela por qué Rhaenys Targaryen toma esa decisión al final del 1x09

La primera temporada de 'La Casa del Dragón' va encarrilándose a su final, y con ello a la Danza de los Dragones, la guerra civil que enfrentará a los partidarios de Rhaenyra, por un lado, y de Aegon, por otro, como sucesores al trono, y que parece cada vez menos evitable.

Los hechos en el episodio 1x09 han precipitado un enfrentamiento que, aunque ya estaba latente, parece mucho más difícil de revertir, por la proclamación de Aegon Targaryen, el hijo de Alicent y Viserys como Aegon II, monarca de los Siete Reinos.

Esto ha ocurrido después de que Alicent confundiera las palabras de su disfunto esposo en su lecho de muerte. Su confusión le sugiere que la última voluntad del Rey era que su hijo Aegon ocupara la corona. Sin embargo, el círculo de Otto Hightower ya conspiraba para que esto sucediera, solo que ahora tiene la excusa perfecta.

Olivia Cooke y Rhys Ifans como Alicent y Otto Hightower | HBO

Todo ello lleva al final del episodio 9, un momento crucial en el que Aegon es coronado Rey. Pero lo más sorprendente de la escena es la irrupción de Rhaenys, la prima del fallecido Viserys, a lomos de su dragón, la Reina Roja. Rhaenys fue apresada en su habitación cuando los verdes comienzan su complot, pero finalmente consigue escapar y tomar las riendas de su bestia para detener la ceremonia de coronación.

Sin embargo, se le presenta la oportunidad de acabar con el nuevo Rey, y de paso con Alicent y toda la familia Hightower. Solo le bastaría gritar 'Dracarys' para evitar la guerra y decide no hacerlo, lo cual ha desconcertado a muchos seguidores de la serie.

Rhaenys tiene, no obstante, sus motivos para esta decisión. En primer lugar, está claro que ella ya ha tomado partido por Rhaenyra, que está en Rocadragón junto a Daemon y no se ha enterado aún de la traición por parte de su madrastra Alicent. No quiere, por tanto, decidir sin que sea Rhaenyra, la legítima heredera, quien tome cartas en el asunto. Pero además tampoco quiere que el reinado de Rhaenyra comience así, fulminando a la otra parte, y mostrándola ante el pueblo como una déspota.

Ese momento de la aparición de Rhaenys montada en su dragón también es una de las licencias que 'La Casa del Dragón se toma respecto al libro en el que se ha inspirado, 'Fuego y Sangre'. En el libro, el comienzo de la Danza de los Dragones está contado desde tres puntos de vista, y ninguno narra ese momento. Pero sin duda, en la serie es un claro precedente del comienzo de la guerra, y también sirve para dar más protagonismo a Rhaenys, un personaje que ha estado relegado a un segundo plano a lo largo de la temporada.

Eve Best como Rhaenys Targaryen | HBO Max

La actriz que la interpreta, Eve Best, ha hablado en una entrevista a EW sobre esta escena: "El momento que demuestra que habría sido la mejor reina posible. Es el momento más explosivo de la temporada, pero también el acto más misericordioso. Es muy inteligente, y al final elige hacer lo correcto, que es no destruir".

"Tiene todas las armas, y todo el deseo de venganza. Por todo lo que ha sufrido, por su pérdida, las ganas de destruir son muy fuertes. Pero la decisión de no destruir la hace más fuerte aún", ha opinado Eve Best. "Se trata más de eso que de la necesidad de venganza o destrucción a la que un hombre habría sucumbido. Está rompiendo su techo de cristal". Como puedes ver en el tráiler de arriba, Rhaenys seguirá siendo decisiva en el comienzo de la guerra, y ayudará a Rhaenyra en este épico final de temporada.

