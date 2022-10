El rey Viserys Targaryen ha sido el protagonista indiscutible del capítulo 8 de 'La Casa del Dragón', que a paso firme se acerca a su final de temporada que ya cuenta con un enorme éxito.

Si aún no has visto 'La Casa del Dragón' 1x08, será mejor que no sigas leyendo si no quieres destriparte todos los SPOILERS .

'El señor de las mareas' ha sido el marco de un reencuentro de toda la familia en Desembarco del Rey, para abordar el tema de la sucesión de Marcaderiva y, una vez más, los hijos ilegítimos de Rhaenyra.

La princesa heredera pide a su padre Viserys, que se encuentra ya en una decrepitud desoladora, que la defienda una vez más para seguir luchando por su lugar en el trono. Rhaenyra también le pregunta por la profecía que le confió, de la Canción de Hielo y Fuego, y si pensaba que era cierta. Este será el momento clave de cara a la muerte de Viserys. Puedes recordar más de la profecía en el vídeo de arriba.

El rey hace un último esfuerzo sobrehumano de presentarse en la sala del trono para defender a Rhaenyra y a sus hijos y zanjar de una vez por todas su legitimidad, y también organiza una cena donde las "personas que más quiere" se ven las caras e intentan enmendar sus diferencias.

La "última cena" Targaryen | HBO Max

Esa noche, con una paz encontrada de que su familia está más unida, Viserys no puede más y acaba cerrando los ojos por última vez. Pero antes de ello dice unas importantes palabras, solo que a la persona equivocada: Delirando y creyendo que habla con Rhaenyra, le dice a Alicent que la profecía es cierta y que Aegon será el elegido, el príncipe prometido que aunará los pueblos y los salvará de la amenaza del Norte.

¿El problema? Que Alicent entiende que se refiere a su hijo en común, Aegon, y que Viserys le está diciendo en su lecho de muerte que es ÉL quien debería reinar. Cuando en realidad el rey se lo estaba diciendo a Rhaenyra sobre su joven hijo con Daemon, también llamado Aegon Targaryen.

Esta será sin duda la llama que haga estallar la guerra de sucesión, ambas "cumpliendo" la voluntad de Viserys. Y todo por no haber más nombres en esta familia. ¡Que empiece la Danza de Dragones!

Seguro que te interesa...

'La Casa del Dragón': Quiénes son los abuelos de Jon Snow y qué conexión tiene con Rhaenyra Targaryen