Emma D'Arcy ('La Casa del Dragón') asegura que no haber visto 'Juego de Tronos' fue lo mejor que le pudo pasar

'La Casa del Dragón' es el último gran éxito de HBO Max, que, tras unos años de espera, ofrece a los fans de 'Juego de Tronos' la ansiada precuela de aquella serie, inspirada en el libro 'Fuego y Sangre', de George R.R. Martin. A través de la dinastía Targaryen, sigue explorando el mundo de Poniente casi 200 años antes.

Sin embargo, no todo el elenco que da vida a la Casa Targaryen es fan de su serie predecesora. Olivia Cooke, que interpreta a Alicent Hightower en 'La Casa del Dragón', ya reconoció que antes de pasar el casting no había visto nada de 'Juego de Tronos'. Ahora lo ha confesado también Emma D'Arcy, quien interpreta a Rhaenyra, la sucesora en el trono tras su padre Viserys.

Emma ha contado a Interview Magazine que, además, el hecho de no haber visto 'Juego de Tronos' le ayuda: "No la había visto antes de hacer la audición, y creo honestamente que ese es el único motivo por el que puedo hacer este trabajo".

Y esto se debe a la afición que, según cuenta, ha desarrollado por 'Juego de Tronos' cuando ya había pasado el casting: "No habría conseguido de ninguna forma el papel si, en aquel momento, hubiera tenido el amor por la serie que tengo ahora".

Sin embargo, sí tenía algún conocimiento previo del universo ficticio en el que se metía al decidir interpretar a Rhaenyra: "Había leído el libro en el que se basa lo que estamos haciendo, 'Fuego y Sangre'. Es muy interesante leer para adelantarte a la historia que estás haciendo, y llevarse spoilers. Lo recomiendo mucho".

También ha hablado en esta entrevista lo que le ha supuesto embarcarse en el proyecto 'La Casa del Dragón', del que, según cuenta, se lleva buenas experiencias. Como puedes ver en el vídeo de arriba, Emma D'Arcy es una persona no binaria, y esta nueva serie es el primer proyecto en el que le han tratado como tal: "Es el primer trabajo en el que he dejado clara mi identidad no binaria. Y parte de ello es porque en HBO me preguntaron por los pronombres que uso, y eso me hizo pensar mucho sobre si era ya el momento indicado".

