'La Casa del Dragón': ¿quién ha traicionado a Daemon y a Rhaenyra?

Como cada lunes, los seguidores del universo de 'Juego de tronos' tienen una cita con HBO Max. Y es que 'La Casa del Dragón' ha venido pisando fuerte.

Hay quien dice que 'la espera desespera', pero lo que está claro es que esta vez ha merecido la pena. Los Targaryen están listos para arrasarlo todo con su fuego y el capítulo cuatro no es más que una prueba de ello.

La precuela de 'Juego de tronos' está basada en la novela 'Fuego y sangre' de George R.R. Martin, pero creemos que al autor se le olvidó un detalle fogoso más: la pasión.

Sí, tal cual, los Targaryen no son solo conocidos por sus largas melenas blancas, ni domar dragones, ni tender a la locura, sino por un 'fetiche' legal solo para los de su sangre.

Hablamos del incesto y esta serie viene con la amenaza de que va a haber mucho... Sin embargo, parece que hay alguien, un tal Gusano Blanco, que está dispuesto a frustrar todos los planes.

¿De quién se trata y qué ha pasado? Te lo contamos, pero no sin hacer algún spoiler . Así que si no has visto el episodio 4, mejor que dejes de leer o quedarás Targaryen para siempre.

Rhaenyra y Alicent en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

¿Quién ha traicionado a los Targaryen?

En el último episodio de 'La Casa del Dragón', Daemon se llevaba a su sobrina, Rhaenyra, a descubrir las calles de Desembarco del Rey.

De bar en bar y de espectáculo a espectáculo, acabaron en un lupanar y allí, entre otros humanos dejando volar sus deseos, Daemon y Rhaenyra, tío y sobrina, se besaron.

El burdel fue testigo de una relación incestuosa que no llegó a culminarse por un pequeño inconveniente del príncipe dragón. Eso sí, todos los detalles llegarían a oídos de la Mano del Rey, Otto Hightower.

Rhaenyra y Daemon en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

¿Quién los delató? Se habla de un tal Gusano Blanco que goza de la total confianza del patriarca de los Hightower, es decir, parece que le informa de hace tiempo.

El escurridizo chivato no es otro que Mysaria, interpretada por Sonoya Mizuno, y la supuesta pareja de Daemon.

Lady Mysaria en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

Sí, es la mujer con quien estaba cuando fue desterrado a Rocadragón y Rhaenyra llega para pedirle el huevo de su difunto hermano.

La historia de Gusano Blanco es bastante significativa, pues pasó de ser esclava en Essos, a trabajadora sexual en Desembarco y luego dueña del burdel local.

Sus ojos todo lo ven y no es una coincidencia que sea el topo del hasta entonces Mano del Rey. Es más, esto explicaría porque siempre Otto estaba tan informado de los avances de Daemon.

Con la nueva 'cagada' de Daemon con Rhaenyra, Mysaria podría estar enfadada y la alianza con Otto podría fortalecerse y, de ser así, será mejor que el príncipe dragón se agarre.

