'La Casa del Dragón': Rhaenyra pierde la virginidad de forma distinta en los libros que en la serie

Estamos acostumbrados a ver como 'La Casa del Dragón' se convierte en noticia diariamente. Aunque quizás el cuarto capítulo de la serie ha sido el más comentado hasta la fecha. El fortuito encuentro tórrido entre Rhaenyra y Damon Targaryen, por mucho que pudiera ser previsible, consiguió sorprender a la audiencia por sus formas y por la facilidad que tuvieron ambos personajes para pasar por alto la relación incestuosa que estaba floreciendo. Aunque es un principio que está a la orden del día entre los Targaryen.

Sin embargo, la princesa no quedó satisfecha de su encuentro con su tío quién decide abandonarla a su suerte en el último momento, tras intimar brevemente con ella. Esta acción terminó por desatar el impulso sexual de Rhaenyra con el guardia real, Criston Cole, su otro gran interés amoroso en la ficción, con quién finalmente pierde la virginidad. Obviamente las aventuras de la joven no pasan desapercibidas llegando hasta los oídos del rey Viserys, quién termina por desterrar a Daemon y propiciar el matrimonio entre Rhaenyra y Laenor Velaryon.

Sin embargo, esta narración argumental contradice las primeras experiencias sexuales de la protagonista según el relato original de George R.R. Martin en 'Fuego y sangre'. Donde sorprendentemente se explica su pérdida de la virginidad de dos maneras diferentes. Por un lado, la versión del Septon Eustace sostiene que su primera vez fue con Daemon, aunque no sé hace mención a la escena del burdel que vimos en la serie. Pero por otro lado la novela original señala se conoce el primer encuentro sexual de Rhaenyra a través de bufón de la corte, llamado Mushroom, que no ha aparecido en la producción de HBO.

En los libros no se expresa que Rhaenyra llegara a mantener relaciones con su tío, sino que le sirvió como mentor para aprender una serie de técnicas de seducción con las que conquistar a Criston Cole, del que estaba locamente enamorada. A pesar de estas nociones de aprendizaje explícito con su querido Daemon, el encuentro con el guardia real no se propicia en la obra original, sosteniendo también dos versiones de por qué no sé consumó este encuentro. No queda claro quién fue pero en cada visión de la historia sufren el rechazo del otro, dónde la condición de plebeyo de Cole pudo jugar un papel importante.

Otro detalle omitido en la historia de la serie, muestra cómo tras ser rechazada por Cole, finalmente Rhaenyra se topa con Harwing Strong (el quebrantahuesos). Un personaje con el que mantiene un brutal encuentro sexual forzado. No es de extrañar que se haya obviado este pasaje cuando los creadores de esta nueva ficción, han afirmado poner especial cuidado para evitar mostrar de forma explicita la violencia sexual en el spin-off de 'Juego de Tronos'. Cabe mencionar que este personaje ha sido representado en la serie, aunque no ha jugado un papel relevante.

¿Por qué Daemon abandona a Rhaenyra en el burdel?

Uno de los detalles más curiosos del último episodio de 'La Casa del Dragón' , es el impulso final de Daemon que con desdén termina por abandonar a su sobrina en mitad de las calles de Poniente y generando un 'coitus interruptus' de manual tras protagonizar un primer y apasionado encuentro con Rhaenyra. Los productores de la serie han desvelado en el making-off los motivos que hay tras la actitud del personaje.

"La idea era que Daemon está usando a Rhaenyra como una herramienta para llegar a su padre. Al final, su impotencia en esta escena es un reflejo del hecho de que en el fondo sabe que lo que está haciendo no está bien", explica el showrunner Miguel Sapochnik.

No obstante, la ambición del príncipe parece estar reduciendo sus capacidades. En el primer capítulo de la serie vive una situación similar con el personaje de Mysaria.

"Él piensa que la va a dejar en shock. Pero ella no se queda en shock, está interesada. Y cuando eso pasa, él ya no tiene nada. Y básicamente no puede gestionar no tener el control. Creo que lo que se intenta decir ahí es que las mujeres jóvenes quieren el sexo tanto como los hombres jóvenes".

