El Caballero de los Siete Reinos revela quién es Egg y eleva la tensión: "Una situación de vida o muerte"

Peter Claffey, protagonista de El Caballero de los Siete Reinos, ha hablado sobre uno de los momentos más decisivos de la primera temporada, un giro que redefine la serie y que, según el actor, "sube las apuestas por completo". La revelación llega en el 1x03, así que si todavía no has visto el capítulo, no sigas leyendo, ya que este artículo contiene SPOILERS .

En ese episodio, se revela que Egg, el personaje interpretado por Dexter Sol Ansell, es en realidad Aegon Targaryen, heredero del Trono de Hierro. La confesión se produce después de que su hermano mayor, Aerion Targaryen (Finn Bennett), amenace con castigar a Dunk tras intervenir para salvar a Tanselle (Tanzyn Crawford). Tras la emisión del capítulo, Peter Claffey, ha hablado con People sobre el impacto de ese giro en la historia. "Sube las apuestas de todo, por completo. Es el giro lo que realmente convierte una buena historia en una gran historia", afirma el actor.

.Egg en el 1x03 de El Caballero de los Siete Reinos | HBO

Aunque los lectores de Los Cuentos de Dunk and Egg de George R. R. Martin ya conocían la verdadera identidad del escudero, Claffey también se ha referido a la reacción del público que llega a la historia sin ese conocimiento previo: "Creo que la gente que no conoce los libros y solo quiere ver la serie disfrutará mucho de ese giro".

El actor también ha hablado de cómo la revelación cambia radicalmente el camino de Dunk dentro de Poniente: "Realmente aumenta las apuestas y empuja a Dunk a un mundo de gente de alta cuna para el que no estaba preparado y lo pone, en última instancia, en una situación de vida o muerte". Sobre el desarrollo de la historia a partir de ese momento, ha añadido: "En mi opinión, es una película bastante interesante hacia el final".

Dunk en el 1x03 de El Caballero de los Siete Reinos | HBO

Claffey también ha reflexionado sobre el proceso de desencanto que vive su personaje tras la muerte de Ser Arlan y el contacto directo con la nobleza de Poniente: "Todos esos caballeros a los que siempre sintió tanto respeto y reverencia resultan ser unos completos pedazos de mierda y gente realmente horrible", afirma.

Esa experiencia, unida a la revelación de Egg, empuja a Dunk a replantearse su forma de entender la caballería: "Hay que tomar esa decisión, y él se pregunta: '¿Sigo el mismo camino que toda esta gente? He conocido a la realeza, a caballeros locos, desde Lannister hasta Baratheon y Targaryen, todo tipo de cosas, todas estas familias respetadas'. Y él se pregunta: '¿Era el camino de Ser Arlan la forma correcta de hacer las cosas, o debería seguir ese?'. Creo que aprende mucho sobre cómo comportarse y qué valora", ha concluido el actor.

El Caballero de los Siete Reinos se emite la madrugada del lunes en HBO, aunque el próximo episodio se estrenará de forma anticipada la madrugada del sábado 7 de febrero debido a la celebración de la Super Bowl.