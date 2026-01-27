La herencia de Juego de Tronos parece que va para largo y la nueva serie ambientada en Poniente, El caballero de los Siete Reinos, bien lo ha demostrado. Con un tono menos solemne y con cero épica mediante, la historia de Ser Duncan el Alto huye de los estándares conocidos hasta el momento sobre lo que significa este universo.

Ahora bien, la imaginación de George R.R. Martin se puede apreciar en cada plano y en cada conversación. Los cimientos que se colocaron en 2011 con la producción original se mantienen intactos; aunque hay un detalle que no ha pasado desapercibido entre los espectadores.

En el segundo episodio han aparecido por primera vez los integrantes de la familia Targaryen. Todos ellos con sus melenas rubias y el orgullo propio de una familia real, llegan al torneo para demostrar el fuego de dragón que llevan en su interior.

Maekar Targaryen en El caballero de los Siete Reinos | HBO Max

Bueno, todos ellos no.

Baelor Targaryen, nada menos que el heredero al Trono de Hierro, luce un pelo corto y oscuro. Un contraste directo con los cabellos platinos de esta familia que habíamos visto hasta ahora. Pero, ¿acaso era esto posible?

Baelor Targaryen en El caballero de los Siete Reinos | HBO Max

El tema de los cabellos y los linajes es nada menos que el punto de arranque de Juego de Tronos; por lo que no es ninguna tontería. Y es que el propio Ed Stark pierde la vida tras descubrir que la semilla de Robert Baratheon era tan fuerte como para erradicar el pelo rubio de los Lannister; averiguando así la ilegitimidad de Joffrey.

Sin embargo, en el caso de los Targaryen, las reglas son bien diferentes y la clave está en la serie original. Porque, a pesar de que inicialmente el apellido de Jon fuera Snow, la sangre del bastardo de Ned Stark no era exclusivamente del lobo.

Daenerys Targaryen y Jon Snow en 'Juego de Tronos' | HBO

Entonces, el color del pelo de Baelor no respondería al de su padre, el rey Daeron II el Bueno, sino al de su madre, la princesa dorniense Myriah Martell. Como buena habitante de Dorne, su cabello era negro y así lo heredó este personaje.

Así pñues, la razón por la que Baelor Targaryen no tenga una melena rubia no es un agujero de guion ni mucho menos. Es una consecuencia directa de su linaje. Del cual, muy probablemente, sabremos más en los próximos episodios de El caballero de los Siete Reinos.