Peter Claffey admite que protagonizar El Caballero de los Siete Reinos es "aterrador"

Peter Claffey se enfrenta por primera vez al universo de Juego de Tronos como protagonista absoluto de El Caballero de los Siete Reinos, el spin-off ambientado en poniente que se acaba de estrenar y que marca un giro dentro de la franquicia al alejarse de la realeza y de las luchas por el Trono de Hierro. En ese contexto, el actor ha reconocido que asumir el papel fue una experiencia "aterradora".

En una reciente entrevista con People, Claffey, ha explicado que siempre fue un gran seguidor de la serie original y que eso aumentó el respeto y la presión con la que afrontó el proyecto: "Yo era un gran fan de Juego de Tronos. Estuve ahí durante todo el proceso, así que entiendo el respeto que la gente tiene por esta serie", señala.

Peter Claffey como Dunk en El Caballero de los Siete Reinos | HBO

El actor ha confesado que su principal deseo al abordar el spin-off era estar a la altura de las expectativas: "Solo esperaba que la serie tuviera buena aceptación. Intentamos hacer el mejor trabajo posible tanto para los fans de los libros como para los de la televisión, intentando mantenernos fieles a los personajes. Ojalá tenga buena acogida, pero es abrumador. Es bastante aterrador. Nunca había experimentado algo de esta magnitud", ha añadido.

Claffey ha recordado también que el proceso de selección fue especialmente competitivo: "Es una novela tan increíble, tan bien escrita y con un personaje tan hermoso, que me esforcé al máximo para conseguirlo".

El caballero de los Siete Reinos | HBO Max

Para el actor, Dunk destaca dentro del universo de Juego de Tronos precisamente por su sencillez: "Es solo un tío normal… que no quiere sentarse en el Trono de Hierro”, afirma, señalando que su personaje "solo quiere ser un caballero algo respetable y, con suerte, dormir bajo un techo de vez en cuando".

Con este enfoque más humano y alejado de la ambición por el poder, El Caballero de los Siete Reinos busca ofrecer una nueva mirada a Poniente, esta vez desde los márgenes de la épica tradicional de la saga.