La pista que desvela quiénes serán los protagonistas de Los Bridgerton en la temporada 5 y 6

Los Bridgerton, la exitosa serie de época acaba de ser renovada oficialmente para dos temporadas más tras el estreno de la cuarta entrega, y aunque Netflix no ha anunciado todavía el orden exacto, los fans más atentos ya tienen claras las candidatas. Desde su estreno, Los Bridgerton ha seguido una estructura clara: cada temporada se centra en uno de los hermanos Bridgerton y su correspondiente historia romántica.

Hasta ahora, la ficción ha narrado el romance de Phoebe Dynevor como Daphne junto al duque interpretado por Regé-Jean Page, el de Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) con Kate Sharma (Simone Ashley), y más recientemente el de Colin (Luke Newton) con Penelope Featherington (Nicola Coughlan). La cuarta temporada, actualmente en emisión, está dedicada a Benedict Bridgerton (Luke Thompson) y su historia con Sophie (Yerin Ha).

Will Tilston, Florence Hunt, Luke Thompson, Ruth Gemmell, Luke Newton, Nicola Coughlan en Los Bridgerton | Netflix

La gran revelación sobre el futuro llega ahora de la mano de la showrunner Jess Brownell, quien ha dejado caer una pista visual durante el estreno. En declaraciones a Deadline, ha explicado: "Los dos personajes cuyas iniciales aparecen en mis pañuelos de bolsillo tendrán temporadas en la quinta y sexta. ¿En qué orden? No lo sé".

Los pañuelos mostraban claramente las letras E y F, lo que apunta directamente a Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) y Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) como las grandes protagonistas de las próximas entregas. Por ahora, Netflix no ha confirmado qué hermana encabezará cada temporada.

Francesca y Eloise Bridgerton | Netflix

Mientras tanto, la primera parte de la cuarta temporada ya está disponible en Netflix, y la segunda mitad se estrenará el 26 de febrero, momento en el que previsiblemente se desvelará más información sobre el rumbo futuro de la serie.