TRAS LA HISTORIA DE BENEDICT
La pista que desvela quiénes serán los protagonistas de Los Bridgerton en la temporada 5 y 6
Los Bridgerton se ha asegurado su continuidad en Netflix y ya ha dejado una pista clave sobre quiénes protagonizarán sus temporadas dos próximas temporadas.
Los Bridgerton, la exitosa serie de época acaba de ser renovada oficialmente para dos temporadas más tras el estreno de la cuarta entrega, y aunque Netflix no ha anunciado todavía el orden exacto, los fans más atentos ya tienen claras las candidatas. Desde su estreno, Los Bridgerton ha seguido una estructura clara: cada temporada se centra en uno de los hermanos Bridgerton y su correspondiente historia romántica.
Hasta ahora, la ficción ha narrado el romance de Phoebe Dynevor como Daphne junto al duque interpretado por Regé-Jean Page, el de Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) con Kate Sharma (Simone Ashley), y más recientemente el de Colin (Luke Newton) con Penelope Featherington (Nicola Coughlan). La cuarta temporada, actualmente en emisión, está dedicada a Benedict Bridgerton (Luke Thompson) y su historia con Sophie (Yerin Ha).
La gran revelación sobre el futuro llega ahora de la mano de la showrunner Jess Brownell, quien ha dejado caer una pista visual durante el estreno. En declaraciones a Deadline, ha explicado: "Los dos personajes cuyas iniciales aparecen en mis pañuelos de bolsillo tendrán temporadas en la quinta y sexta. ¿En qué orden? No lo sé".
Los pañuelos mostraban claramente las letras E y F, lo que apunta directamente a Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) y Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) como las grandes protagonistas de las próximas entregas. Por ahora, Netflix no ha confirmado qué hermana encabezará cada temporada.
Mientras tanto, la primera parte de la cuarta temporada ya está disponible en Netflix, y la segunda mitad se estrenará el 26 de febrero, momento en el que previsiblemente se desvelará más información sobre el rumbo futuro de la serie.
