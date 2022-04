Simone Ashley ha sido la gran protagonista de la temporada 2 de 'Los Bridgerton' junto a Jonathan Bailey quienes ha cautivado a los espectadores con la tormentosa historia de amor de Kate Sharma y Anthony Bridgerton.

Ashley se dio a conocer hace unos años por formar parte del reparto de 'Sex Education', aunque ha sido ahora cuando su fama ha aumentado considerablemente a nivel internacional.

Así, la actriz británica está disfrutando de un momento muy dulce en su vida pero en una reciente entrevista para el podcast 'Reign With Josh Smith' Simone ha confesado que, antes de ser elegida para 'Los Bridgerton', atravesó una difícil situación personal.

"En realidad estaba pasando por una ruptura entre 2019 y 2020, justo antes de estar en 'Los Bridgerton' y no me estaba cuidando. Estaba siendo muy dura conmigo misma", empieza diciendo.

"Estaba huyendo de sentarme frente a sentimientos incómodos, posponer eso y poner un muro para aceptar el cambio", detalla sobre su lucha interna.

Charithra Chandran, Jonathan Bailey y Simone Ashley en el estreno de 'Los Bridgerton' | Getty

Para luego añadir que le costó empezar a trabajar en ella misma: "Siempre he sido muy intrépida y valiente en ese sentido, pero fue algo en mi vida que realmente me golpeó y no estaba aceptando el cambio y aceptando cómo trabajar en mí misma y amarme a mí misma".

De esta forma, Simone Ashley explica cómo ser elegida para dar vida a Kate en la serie le ayudó a superar este momento: "Creo que 'Los Bridgerton' cambió eso para mí porque pensé: 'Bueno, si no es por mí, al menos tengo que hacerlo por mi trabajo'".

"No quisiera que nada me impidiera alcanzar mis sueños o ser buena en mi trabajo. He trabajado muy duro hasta este momento", detallaba la actriz.

Para después comentar que fue cuando empezó a "sentarse con sus pensamientos, hacer ejercicio, beber mucha agua y comer bien", cuando su salud mental empezó a mejorar.

"Así que estoy orgullosa de mí misma porque me cuido de todas las formas posibles, ya sea, 'Está bien, necesito un día sola para sentarme con mis pensamientos y hacer mi trabajo'", comenta. "O, 'Hoy voy a ir de excursión con un amigo".

"Pasé por un momento muy difícil en mi vida y estoy aquí ahora y lo que sea que la vida me arroje, podría ser una malo, podría ser genial, pero tengo esto", termina diciendo.

Seguro que te interesa:

Simone Ashley cuenta cómo es en realidad grabar escenas de sexo con Jonathan Bailey en 'Los Bridgerton'