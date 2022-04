'Los Bridgerton': Por qué hubo "muchas" escenas de sexo eliminadas de Kate y Anthony

La naturaleza romántica de 'Los Bridgerton' ha dejado escenas para el recuerdo de los fans. La pasión que demuestran los personajes entre sí, en ocasiones, vienen acompañadas de momentos donde el sexo acapara la atención de los espectadores.

Si bien en la temporada 1, Regé-Jean Page y Phoebe Dynevor acaparaban la mayoría de estas escenas, ahora ha sido el turno de Jonathan Bailey y Simone Ashley, quien ha dado su opinión sobre el sexo que se muestra en la ficción en el vídeo de arriba. Los actores protagonizan la nueva temporada, la cual sigue a Anthony buscando el amor, encontrando a Kate Sharma.

Uno de los puntos donde se ha diferenciado ligeramente esta segunda entrega con la primera ha sido en lo referido al sexo entre sus personajes, pues ha sido menos explícita y en menor medida que lo mostrado por su antecesora.

Así, la coordinadora sexual de 'Los Bridgerton', Lizzy Talbot, ha hablado para Glamour sobre la cantidad de escenas de esta índole que recortaron en la sala de edición: "Hubo un montón de escenas que no lo lograron [pasar el corte]. Siempre hacemos más de las que necesitamos, por lo que hay muchas opciones en la edición. Creo que eso es algo realmente importante. Sé que la gente se ha sentido frustrada porque no ha habido más, pero parte de eso es que queremos dar lo mejor de nosotros".

Jonathan Bailey y Simone Ashley (Anthony y Kate) en 'Los Bridgerton' | Netflix

Como motivo de por qué no hay tantas escenas sexuales, Talbot ha dicho que simplemente las que no salen es que no se ajustaban a la narración. "Obviamente, al ofrecer una amplia gama, tienes más para elegir".

También, ha señalado que la historia entre Anthony y Kate es sustancialmente distinta, con otras dinámicas, a la que tenía el Duque y Daphne. Por eso, tras 6 episodios de deseo, Talbot ha recordado cuando los personajes tienen sexo por primera vez: "Querías esto todo el tiempo, y ahora sucede. Esa es una recompensa muy buena".

Y es que, la coordinadora sexual de la serie de Netflix tuvo un trabajo "desafiante" con una escena hacia el final de la serie: "Hay una escena en el episodio ocho, justo al final, que fue bastante desafiante porque en realidad los teníamos en una posición cara a cara, sentados, lo cual es un poco complicado de hacer".

Es por ello que, gracias al buen hacer de Talbot, los protagonistas de la serie han hablado sin tapujos de los secretos de estas escenas, alabando el trabajo de esta figura que cada vez es más importante en las producciones, brindando comodidad y seguridad.

Seguro que te interesa:

'Los Bridgerton': El momento de Anthony y Kate que todos querían ver y cambiaron por esta escena de sexo