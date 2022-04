La temporada 2 de 'Los Bridgerton' ha venido cargada de nuevas historias, nuevos secretos y algunos momentos sorprendentes.

Si aún no has terminado los episodios te recomendamos que no sigas leyendo si no quieres saber más sobre esta impactante pelea. A continuación habrá spoilers .

En el final de temporada, después de muchos trabajo de investigación, Eloise Bridgerton descubre al fin la identidad de Lady Whistledown, que no es nada menos que su mejor amiga Penelope Featherington.

Después de haberle mentido tanto tiempo e incluso ser objeto de su columna de cotilleos, el enfrentamiento era inevitable y ambas tienen una terrible pelea que termina con su amistad.

Para las actrices, Nicola Coughlan y Claudia Jessie, muy amigas en la vida real, la escena no fue nada fácil, así como para los fans.

Coughlan asegura que para ella también fue "realmente horrenda".

Nicola Coughlan y Claudia Jessie como Penelope y Eloise en 'Los Bridgerton' | Netflix

"Las rupturas de amistad son simplemente terribles. Rodar esa escena fue simplemente horrendo, y de verdad me hizo sentir náuseas en el estómago", asegura a E! News.

La actriz también reconoce que estaba "super nerviosa" antes de grabar, y que tanto ella como Jessie estaban "llorando de verdad" mientras interpretaban la pelea. "Fue simplemente horrible", añade.

"Teníamos la sospecha de que esto iba a pasar al tener los primeros episodios. Porque había una frase, donde Penélope dice a Eloise, '¡a mí no me puedes mentir!', y yo pensé, ¿por qué le dice eso?. Y dudé si decirlo y los guionistas dijeron 'No, por favor dilo. Es importante para después', y las dos dijimos 'oh no, oh no. Esto es malo'", cuenta Nicola.

No obstante la actriz dice que tiene esperanzas de que puedan enmendar su amistad en la temporada 3, y reflexiona sobre un cambio en su personaje: "Creo que Penélope va a tener que aprender que no puede mentir a la gente que quiere".

