Los Bridgerton: Así conoceremos la historia de amor entre Francesca y Michaela en la temporada 5

Netflix y Shondaland han anunciado que la nueva temporada de la aclamada serie Los Bridgerton ya ha arrancado su producción. Además, han desvelado que Hannah Dodd (Francesca Stirling) y Masali Baduza (Michaela Stirling) serán los personajes que van a protagonizar la quinta temporada.

Francesca Stirling (Hannah Dodd), condesa de Kilmartin e hija mediana y más introvertida de la familia Brigerton, dos años después de perder a su querido marido John, decide volver al mercado matrimonial pero cuando Michaela (Masali Baduza), la prima de John, regresa a Londres para hacerse cargo de la finca de los Kilmartin, Francesca empieza a cuestionarse si debe atenerse a sus planes racionales o dejarse llevar.

Hannah Dodd (Francesca Stirling) y Masali Baduza (Michaela Stirling), nuevas protagonistas de Los Bridgerton | Netflix

Francesca siempre se ha sentido un poco fuera de lugar en su entorno. A medida que Michaela despierta nuevos sentimientos en su interior, Fran hará descubrimientos sobre sí misma que podrían cambiarlo todo. Michaela Stirling, siempre bajo su apariencia encantadora y llena de vida, esconde una joven vulnerable que tiende a huir en cuanto algo le incomoda. Sin embargo, en esta temporada, Michaela tendrá que enfrentarse a esa vulnerabilidad mientras se ve obligada a afrontar su relación con el legado de su difunto primo y con Francesca.

La nueva entrega de Los Bridgerton estará compuesta de 8 episodios y el rodaje se llevará a cabo en Londres. Jess Brownell es de nuevo la showrunner de la serie y contará con Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica y Chris Van Dusen, como productores ejecutivos.