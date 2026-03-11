¿De qué muere John Stirling, el marido de Francesca, en Los Bridgerton? La autora explica lo que le ocurrió

La segunda parte de la temporada 4 de Los Bridgerton, ya disponible en Netflix, continúa desarrollando las historias románticas de la familia mientras introduce uno de los giros más devastadores de la serie. Mientras Benedict (Luke Thompson) vive su historia con Sophie (Yerin Ha), el personaje de Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) se enfrenta a una pérdida inesperada.

Si todavía no has visto los nuevos episodios de Los Bridgerton, no sigas leyendo, ya que este artículo contiene SPOILERS.

En el episodio 6, Francesca descubre que su marido, Lord John Stirling (Victor Alli), ha muerto repentinamente mientras dormía. Poco antes, el personaje se había retirado a la cama quejándose de un fuerte dolor de cabeza tras un día especialmente duro por su trabajo en el Parlamento.

Francesca Bridgerton y John Stirling en Los Bridgerton | Netflix

En ese momento, Francesca no sospecha nada grave y atribuye el malestar al estrés. Sin embargo, al día siguiente descubre que su marido ha fallecido, un giro dramático que sorprende a muchos espectadores de la serie.

El episodio siguiente comienza directamente con el funeral del personaje, sin que la serie llegue a explicar en pantalla qué fue exactamente lo que provocó su muerte.

Hannah Dodd como Francesca Bridgerton, Masali Baduza como Michaela Stirling en Los Bridgerton | Netflix

Sin embargo, los lectores de las novelas originales de Julia Quinn ya conocían el destino del personaje. La propia autora ha confirmado que John Stirling muere por la rotura de un aneurisma cerebral, es decir, una hemorragia cerebral provocada por la ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro.

Este tipo de muerte repentina encaja con los síntomas que muestra el personaje en la serie, como el fuerte dolor de cabeza antes de acostarse. Además, la historia también refleja cómo en esa época muchos problemas de salud eran prácticamente imposibles de diagnosticar o tratar.

Francesa Bridgerton y Lord John Stirling en Los Bridgerton 3 | Netflix

De hecho, la propia familia Bridgerton ya ha vivido una tragedia similar en el pasado. El patriarca de la familia murió tras sufrir una reacción alérgica a la picadura de una abeja, una causa que en su momento también dejó desconcertados a muchos personajes de la historia.

Con la muerte de John Stirling, la serie abre ahora una nueva etapa para Francesca, cuyo futuro sentimental será clave en el desarrollo de la historia en las próximas temporadas.