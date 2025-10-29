Del anillo al vestido de novia: Todos los cambio que Outlander hizo en la boda de Jamie y Claire respecto al libro

Muchas más series y películas de las que creemos tienen su origen en novelas o sagas literarias, y la adaptación de una obra escrita al formato audiovisual implica un proceso complejo en el que guionistas, directores y productores deben transformar páginas llenas de detalles, pensamientos y descripciones en imágenes y escenas que funcionen dentro del lenguaje cinematográfico o televisivo.

En ese proceso, es habitual que se introduzcan modificaciones respecto al material original, desde ajustes en los personajes y escenarios hasta la modificación de ciertos eventos clave para adaptar mejor la obra al ritmo narrativo, las limitaciones técnicas o la visión creativa de los realizadores.

Este es el caso de Outlander, la serie basada en las novelas de Diana Gabaldón, que a la hora de plasmar la esperada boda entre Jamie Fraser y Claire Fraser en su primera temporada, la escena se apartó un poco de la narrativa original.

Según han comentado sus responsables creativos en el podcast oficial dela serie, haciendo un poco de spoiler para quien no la haya visto aun, hubo al menos tres diferencias notables entre la versión publicada y lo que finalmente apareció en pantalla.

Claire y Jamie de 'Outlander' | Starz

Entre las modificaciones más destacadas figura el anillo de boda que Jamie entrega a Claire.

"En el libro, el anillo era simplemente un anillo como cualquier otro. No tenía un significado más profundo. Era simplemente un anillo. Pero para este episodio y por motivos dramáticos, me parecía que el anillo debía tener un significado y no ser simplemente un anillo", contaba el productor ejecutivo Ronald D. Moore.

"Esto es lo que Ron me propuso: un clavo. Me propuso un clavo para el anillo y yo le dije: '¿Qué, estás loco? No puede ser un clavo'", explicaba Terry Dresbach, diseñadora de vestuario de la serie.

El anillo de boda de Jamie y Claire en Outlander | Starz TV

Al final se utilizó una llave a la que se le dio un significado más profundo: "Entonces al menos le estaba dando algo que era especial y es la referencia a la llave de mi corazón, por lo que abordaba lo que (Moore) estaba buscando, que es algo terriblemente sentimental y hermoso, y sabía que podíamos hacer más con una llave", decía Dresbach sobre la decisión final.

También se alteró el lugar de la ceremonia para diferenciarla de la primera boda de Claire con Frank Randall.

"En el libro, la iglesia donde se casan (Jamie y Claire) es la misma en la que se casan Frank y Claire. Ahora bien, en nuestra versión, Claire y Frank se casan de forma improvisadaporque queríaun contraste entre su boda actual y la del siglo XX", confesaba Ronald.

Sam Heughan y Caitriona Balfe en la boda de Jamie y Claire en la temporada 1 de Outlander | Starz TV

Por último, se cambió el origen y el color del vestido que Claire usa en la boda con Jamie: el libro describe un vestido marrón y dorado obtenido de la posadera, mientras que la serie cuenta que lo consiguieron de una "prostituta local" y es blanco y azulado.

"¿Estás loca? ¿Primero me vas a dar un clavo y ahora me vas a dar un vestido de mierda?", contaba Dresbach recordando su reacción.

Al parecer Moore "se fue y lo pensó" y dio con la versión que ahora es parte de la historia: el vestido lo dio una aristócrata al burdel en forma de pago.

Tras más de una década de aventuras, romances y viajes en el tiempo, Outlander llega a su fin con el estreno de la temporada 8 a principios de 2026, aunque la historia de Jamie y Claire continua junto a la de sus padres en el spin-off Outlander: Sangre de mi sangre.