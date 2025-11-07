Así se les vio a Millie Bobby Brown y David Harbour en la fiesta posterior de Stranger Things tras su efusividad ante la prensa

Las polémicas que han rodeado a David Harbour a lo largo de los últimos meses no han sido pocas. Primero fue el divorcio de Lily Allen, luego el álbum de su exmujer y, justo antes del estreno del final de Stranger Things, una presunta denuncia por parte de Millie Bobby Brown vio la luz.

Su compañera de reparto, con quien afirmaba haber tenido una relación paternofilial hasta la fecha, habría presentado una queja por acoso y bullying en contra de David. Una polémica que, ahora, parece haber quedado en el olvido.

Los dos protagonistas de la serie de Netflix aparecieron entre risas, bromas y abrazos durante la premiere de Stranger Things. Ambos fueron vistos disfrutando del evento como si nada hubiera pasado y todo siguiera exactamente igual que el primer día.

Ahora bien, esta diversión y amistad no se produjo solo en la alfombra roja, donde más presión mediática hay. Y es que tanto Millie como David continuaron en la fiesta posterior, donde de nuevo se les pudo ver de manera muy afectiva.

Unas imágenes que han vuelto a sorprender a los fans, quienes ya pensaban que este bonito vínculo entre padre e hija en la ficción había llegado a su fin en la vida real. Pero, según parece, los actores han aparcado las diferencias y se han centrado en disfrutar del momento; manteniendo esa relación de la que presumían tiempo atrás.

Stranger Things estrenará los cuatro primeros episodios de su última temporada el próximo 27 de noviembre. La expectación por conocer el final de Hawkins está por las nubes y, como bien han demostrado sus protagonistas, nada puede ensombrecer el apoteósico desenlace que llegará el 1 de enero.