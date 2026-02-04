Tras las acusaciones de abuso infantil, eliminan a Timothy Busfield de Ley y Orden y lo sustituyen por este mítico actor

El caso de Timothy Busfield sigue en proceso de investigación. El actor y director tanto de cine como de televisión fue puesto bajo custodia policial en cuanto se entregó, fruto de la demanda por abuso sexual infantil que vio la luz el pasado 10 de enero.

Todo se remonta a 2022, cuando dos niños gemelos sufrieron, presuntamente, abuso sexual por parte de Busfield. Fue la madre de los niños la que acusó al director de La chica de la criada, serie en la que trabajaban sus hijos.

Timothy Busfield | Reuters

Desde entonces, Busfield ha defendido su inocencia y alega que todo es un plan de venganza por parte de la demandante en cuestión. De igual modo, su esposa, la actriz de La casa de la pradera Melissa Gilbert, ha defendido a su marido públicamente.

Quienes no están teniendo esta postura son las productoras de los proyectos que tenía Busfield por delante. La primera en actuar fue Amazon MGM, que optó por eliminar digitalmente su papel de la película You deserve each other. Una decisión a la que ahora se ha sumado la NBC.

Melissa Gilbert y Timothy Busfield | Cordon Press

Tal y como confirma EW, la cadena ha optado por eliminar su participación en Ley y Orden. Iba a ser una de las estrellas invitadas del episodio Corrosive, previsto para el 15 de enero. No obstante, este capítulo no vio la luz y se optó por estrenar otro titulado Dream on.

Ahora bien, esto no significa que dicho episodio vaya a caer en el vacío de la televisión. Y es que la NBC ha encontrado a su sustituto: David Zayas.

Zayas fue un secundario de lujo durante las 8 temporadas de Dexter. Tanto es así que volvió para los dos revivals que tuvo la serie del asesino en serie: Dexter New blood y Dexter Resurrection.

David Zayas | Gtres

Una vez finalizado su compromiso con la serie de Showtime, Zayas parece estar dejando atrás a Batista para dar el salto a una de las producciones más longevas de la televisión. Aunque no es la primera vez que participa en ella, ya que apareció brevemente en un capítulo de 2002.

Zayas ya ha grabado sus escenas y se prevé que la emisión sea el próximo 6 de febrero. Mientras, por su parte, Busfield sigue pendiente de las investigaciones, con el juicio todavía lejos en el horizonte.