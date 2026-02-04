Javier Bardem toma el testigo de Robert De Niro: Su mirada más terrorífica llega con el remake de El cabo del miedo

Corría el año 1991 cuando Nick Nolte vivía tranquilamente con su mujer Jessica Lange y su hija Juliette Lewis hasta que, recién salido de la cárcel, Robert De Niro irrumpía sin piedad en su casa. Todo esto sucedía bajo las órdenes de Martin Scorsese, que llevó El cabo del miedo directamente a lo más alto del cine de terror.

La cinta adapta la novela de John D. MacDonald The executioners; siendo a su vez un remake de El cabo del terror de 1962. Ahora, más de 30 años después de la versión de Scorsese, Apple TV está lista para volver a contar la misma historia.

Robert De Niro en El cabo del miedo | Cordon Press

Sin embargo, esta vez será en formato serie. El primero de los diez episodios llegará el próximo 5 de junio a la plataforma de la manzana mordida y el equipo detrás de la producción es un auténtico lujo.

Javier Bardem toma el testigo de De Niro, mientras que Amy Adams y Patrick Wilson hacen lo propio con Lange y Nolte. Tras las cámaras se encuentra Nick Antosca, un genio del terror que ha atemorizado al mundo con producciones como Channel Zero o Antlers. Todo ello sumado al propio Scorsese y a Spielberg en las sillas de producción.

Apple no ha querido seguir manteniendo en vilo a los fans y ya ha hecho públicas las primeras imágenes de la miniserie. Incluyendo, como no podía ser de otra manera, a Bardem en la piel de Max Cady.

Javier Bardem en El cabo del miedo | Apple TV

Una sonrisa que no invita en lo más mínimo a la diversión, sus manos tatuadas y la mirada que se espera de un auténtico psicópata dan forma a su interpretación. Si bien las comparativas son inevitables, la realidad es que Bardem ha demostrado en múltiples ocasiones ser un villano de lujo y, en esta foto promocional, indudablemente se prevé un éxito más en su carrera.

De igual modo, también se ha podido ver tanto a Adams como a Wilson en sus respectivos papeles.

Ninguno de los dos parece estar disfrutando del contraplano; augurando una verdadera odisea de sufrimiento en los diez episodios que llegarán durante el verano 2026.

Sustituir a De Niro no será fácil y depende del espectador aceptar o no esta nueva versión. Lo que está claro es que, por el momento, todo apunta a el cabo efectivamente dará miedo cuando llegue a la pequeña pantalla.