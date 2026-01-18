Melissa Gilbert pide al juez protección para su marido Timothy Busfield: está acusado de abuso sexual infantil

El actor Timothy Busfield protagonizó titulares a comienzos de enero tras ser acusado de abuso sexual infantil durante su etapa como director de la serie La chica de la limpieza.

Después de salir a la luz la denuncia y emitirse una orden de arresto, el propio Busfield se entregó a la policía y permanece bajo custodia sin fianza a la espera de su audiencia de prisión preventiva el 20 de enero.

Timothy Busfield | Cordon Press

Mientras sus abogados han cuestionado la credibilidad de los padres denunciantes, asegurando que tenían "antecedentes de fraude", su mujer, la actriz de La casa de la pradera, Melissa Gilbert, no ha dudado en defenderle y apoyarle.

Ahora, se ha revelado la carta que ha escrito al juez del caso pidiendo protección para su marido. "La realidad es que Tim Busfield es mi amor, mi roca, mi compañero en los negocios y en la vida. Él es mi consuelo y mi consejo. Su alegría, humor e ingenio dan vida. Tim es, simplemente, el corazón de nuestra maravillosa, salvaje y numerosa familia", ha escrito según ha recogido People.

"Puedo asegurarles que conozco a Tim mejor y de forma más íntima que a nadie en su vida. A la vez, él me conoce de la misma manera. Tim tiene la brújula moral más fuerte que cualquier ser humano que haya conocido. Se ha dedicado a estar siempre al servicio de los demás. Empieza cada día con amabilidad y compasión", ha señalado, indicando que en "cada set donde Tim trabaja", muchas personas se le acercaban para decirle era su director favorito.

Melissa Gilbert y Timothy Busfield | Cordon Press

"De hecho, me lo dicen en restaurantes, en alfombras rojas y también en supermercados. Sus antiguos alumnos me dicen que fue su profesor favorito. Me ha conmovido muchísimo escuchar a gente de todos los ámbitos decirme una y otra vez que conocieron a mi marido y que es su favorito. Es mi favorito".

"Esta es la carta más extraña que he tenido que escribir", ha asegurado. "Estoy intentando encontrar un equilibrio entre la lógica y todos los sentimientos que me invaden. Empecé esta carta con lógica, pero ahora los sentimientos me dominan. No puedo evitarlo. Solo quiero que este hombre extraordinario esté sano y salvo. Así que, para terminar, te pido que, por favor, cuides de mi querido esposo. Como él es mi protector, yo soy el suyo, pero no puedo protegerlo ahora y creo que eso, más que nada, es lo que realmente me rompe el corazón. Confío en que lo protegerás por mí", ha pedido al juez.