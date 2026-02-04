Eric Dane atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida tras hacer público que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que ha provocado una ola de apoyo en la industria. Hace apenas unos días, Patrick Dempsey, quien fue su compañero en Anatomía de Grey, ofreció una actualización sobre su estado de salud y destacó la fortaleza con la que el actor está afrontando la enfermedad, subrayando también el impacto que está teniendo su visibilidad para concienciar sobre la ELA.

En este mismo contexto, Ellen Pompeo ha participado en el homenaje a Dane durante la Gala ALS Network Champions for Cures & Care celebrada recientemente. Aunque ninguno de los dos ha estado presente en persona, la actriz ha enviado un mensaje pregrabado en el que ha recordado su relación con el intérprete desde sus inicios en la serie. "Recuerdo cuando llegó como McSteamy y tuvimos una química eléctrica instantánea y me enamoré inmediatamente de él", afirma al rememorar la llegada de Dane a Anatomía de Grey en 2006.

Eric Dane y Ellen Pompeo en Anatomía de Grey | ABC Studios

Pompeo explica que, en cuanto tuvo conocimiento del diagnóstico de su antiguo compañero de reparto, no dudó en escribirle. "En cuanto me enteré de su diagnóstico, le envié un mensaje de texto y le dije: 'Estoy aquí si quieres hablar'". Según relata, la respuesta fue inmediata: "Y mi teléfono sonó 30 segundos después".

Eric Dane y Ellen Pompeo en Anatomía de Grey | ABC Studios

La actriz también ha querido subrayar el apoyo personal que le transmitió en esa conversación: "Le dije: 'Lo que necesites, en lo que pueda. Te quiero'"·. Y ha cerrado su intervención con un mensaje directo para el actor: "Estoy muy orgullosa de ti. Te quiero muchísimo y es un honor para mí poder hablar de ti hoy".

Las palabras de Pompeo se suman a las de otros compañeros de reparto que han querido arropar a Eric Dane en este proceso, evidenciando que el vínculo forjado en Anatomía de Grey sigue vivo fuera de la pantalla y que el actor no está solo en su lucha contra la ELA.