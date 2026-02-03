Los Bridgerton: El fuego funde a Benedict y Sophie en el avance de la segunda parte de la temporada 4

Netflix desvela el teaser tráiler y el primer póster de la segunda parte de la cuarta temporada de Los Bridgerton, protagonizada por Luke Thompson (Benedict Bridgerton) y Yerin Ha (Sophie Baek). Los cuatro primeros episodios de la cuarta temporada ya están disponibles y la segunda parte se estrenará el 26 de febrero de 2026 en Netflix.

Los Bridgerton, de la mano de Shondaland y Jess Brownell, regresan con una cuarta temporada inspirada en los cuentos de hadas. El bohemio Benedict Bridgerton (Luke Thompson), segundo hijo de la familia, se niega a sentar la cabeza pese a las súplicas de su madre, Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Todo cambia en el baile de máscaras que celebra Violet, cuando Benedict queda deslumbrado por una misteriosa dama plateada. Con la ayuda a regañadientes de su hermana Eloise (Claudia Jessie), Benedict decide participar en la sociedad para descubrir la identidad de la joven. No obstante, la mujer que ha cautivado su corazón no es una dama de la alta sociedad, sino una doncella llamada Sophie Baek (Yerin Ha), que trabaja para la formidable señora de la casa, Araminta Gun (Katie Leung).

Luke Thompson (Benedict Bridgerton) y Yerin Ha (Sophie Baek) en la temporada 4 de Los Bridgerton | Netflix

Cuando el destino vuelve a unir a Benedict y Sophie, este se debate entre lo que siente por la intrigante doncella y la fantasía de la dama plateada, sin saber que se trata de la misma persona. ¿Acabará su incapacidad de ver que ambas mujeres son la misma persona con la innegable chispa que hay entre Sophie y él? Y ¿de verdad puede el amor con todo? ¿Incluso con una relación entre clases prohibida por la sociedad?

Los matrimonios de sus hermanos sirven de inspiración a Benedict, incluido el de Francesca (Hannah Dodd) con John Stirling (Victor Alli) y el de Colin (Luke Newton) con Penelope (Nicola Coughlan), quien se enfrenta a nuevos desafíos ahora que todos conocen su identidad como autora de la columna de cotilleos.