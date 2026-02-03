Cumbres borrascosas está a punto de tener una nueva adaptación cinematográfica. La novela de Emily Brontë ha llegado en forma de película y de serie en múltiples ocasiones y, ahora, pretende llevar a las grandes masas a las salas de cine con una producción encabezada por nada menos que Jacob Elordi y Margot Robbie.

La campaña promocional de la cinta está dejando claro que esta explosiva dupla actoral está más que lista para conquistar a las generaciones actuales. Elordi como Heathcliff y Robbie como Cathy auguran todo un éxito en taquilla. Y no es para menos, si se tiene en cuenta cómo de mal lo pasó el protagonista tras un accidente en el rodaje.

Margot Robbie y Jacob Elordi en Cumbres Borrascosas | Warner Bros

Elordi llegó a la grabación de Cumbres borrascosas tras haber participado en Frankenstein. En la cinta de Guillermo del Toro llevaba ingentes cantidades de maquillaje, lo cual lo obligaba a pasar tiempo en la ducha hasta estar listo para dejar atrás a "la criatura" y, de cara al personaje de la novela de Brontë, tuvo que repetir esta dinámica para eliminar toda la "sarna y suciedad" que llevaba encima. Un proceso basado en "limpiarse adecuadamente los pies todas las noches" que lo llevó a nada menos que ser hospitalizado.

"Algo peculiar que ocurrió durante el rodaje fue cuando Siân Miller, la maquilladora, estaba diseñando las cicatrices de los látigos para la espalda de Heathcliff", comenta Elordi en una entrevista junto a la directora de la película, Emerald Fennell: "Me retó: Si Daniel Day-Lewis interpretara a Heathcliff, habría llegado con cicatrices. Le dije: ¡Pues voy a irme y mutilarme el fin de semana para demostrarte que soy Heathcliff!".

Daniel Day-Lewis gana el Oscar a Mejor Actor por Lincoln en 2013 | Cordon Press

La estrella de Pozos de ambición es famosa por su implicación en cada proyecto, siendo uno de los actores del método mejor valorados en la industria. Si bien todo esto fue en tono de broma, no es de extrañar que Elordi lo tenga como referente en su carrera profesional. Y vaya si siguió sus pasos.

Mientras cumplía su rutina de limpieza, en una ducha de vapor, Elordi calculó mal su posición: "Me incliné hacia atrás y mi espalda se quemó con la perilla de vapor y me puse de pie gritando; me destrozó la espalda". Sin embargo, esto no le impidió volver a su papel en Cumbres borrascosas: "Cuando fui a trabajar el lunes, tenía una quemadura de segundo grado".

Margot Robbie y Jacob Elordi en Cumbres Borrascosas | Warner Bros.

La directora, por su parte, recuerda su punto de vista del incidente; concretamente cuando le llegó un mensaje del productor contando que su protagonista había sido hospitalizado: "¡Dios mío! ¡Ha tenido un accidente de coche!", pensó en su momento; mientras, ahora, bromea con el actor preguntándole si le sucedió a causa del "espíritu de Daniel Day-Lewis".

"Fui el auténtico Daniel Day-Lewis. En la ducha", concluye el intérprete en su entrevista con Esquire.

Daniel Day-Lewis o no, Jacob Elordi se está ganando a pulso su lugar como uno de los mejores actores de su generación. Este mismo año ha obtenido su primera nominación a los Oscar gracias a su papel en Frankenstein. Un primer paso hacia la cima de Hollywood que, esperemos, no le suponga más accidentes en la ducha.