Así hablaba Catherine O'Hara sobre cómo imaginaba su muerte mucho antes de su repentino fallecimiento

Catherine O'Hara, la querida actriz fallecida recientemente a los 71 años, había imaginado un final muy diferente en una entrevista de hace más de una década.

O'Hara, recordada por películas como Solo en Casa y Bitelchús, así como por su laureada interpretación de Moira Rose en Schitt's Creek, completó el clásico cuestionario de Proust para Vanity Fair en 2013.

En aquel cuestionario, O'Hara fue preguntada sobre cómo le gustaría morir. Con su habitual mezcla de humor y ternura, respondió que quería hacerlo "riendo, rodeada de mis nietos mayores, que me dicen: '¡suéltame ya, abuela!'", una imagen que muchos han encontrado profundamente conmovedora tras conocerse su fallecimiento.

Catherine O'Hara | Gtres

La noticia de su muerte ha provocado una ola de homenajes en Hollywood y entre sus millones de seguidores alrededor del mundo. O'Hara, ganadora de múltiples premios Emmy, un Globo de Oro y dos SAG Awards, fue trasladada al hospital tras ser atendida por problemas respiratorios en su casa de Los Ángeles y murió más tarde ese mismo día.

Además de su trabajo memorable en cine y televisión, la actriz siempre expresó cariño por su familia. En otras entrevistas pasadas, había destacado que el papel que más deseaba que se recordara de ella no era uno de sus personajes en pantalla, sino ser madre para sus dos hijos, Matthew y Luke.

Catherine O'Hara | Gtres

La figura de O'Hara permanece en el corazón del público no solo por su talento cómico único, sino también por su calidez y humanidad, cualidades que se reflejan incluso en cómo imaginó sus últimos días. Su legado sigue inspirando risas y recuerdos entrañables en todo el mundo.