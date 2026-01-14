La actriz Melissa Gilbert "apoya" a su marido Timothy Busfield tras ser acusado de abuso sexual infantil

Timothy Busfield, actor de El ala oeste de la Casa Blanca, ha sido acusado de dos cargos de abuso sexual infantil y el pasado 9 de enero se emitió una orden de arresto contra el actor en Alburquerque, Nuevo México.

Los hechos se remontan a 2022, cuando Timothy estaba dirigiendo la serie La chica de la limpieza. Allí, habría tocado inapropiadamente las partes íntimas de un niño de 7 años. La denuncia la puso la madre del pequeño que, además, trabajaba con su hermano gemelo en el set, de quién también presuntamente habría abusado.

El equipo de Busfield alegó que esto se trataba de un acto de venganza por parte de la madre de los niños después de que ambos fueran despedidos de la serie.

Timothy Busfield | Cordon Press

Ahora, el propio Busfield ha optado por entregarse a las autoridades con la intención de probar su inocencia; tal y como su abogado ha explicado en un comunicado obtenido por People: "Tim compareció voluntariamente ante las autoridades de Nuevo México después de viajar por todo el país para enfrentar estas acusaciones falsas y profundamente preocupantes".

"Es inocente y está decidido a limpiar su nombre", continua el abogado: "Como se refleja en la denuncia penal, tras la expulsión de su hijo de la serie, la madre del niño juró vengarse de Timothy Busfield".

La mujer del acusado es Melissa Gilbert, protagonista de La casa de la pradera, y tras días de silencio, por fin ha tomado partido en el caso. Y es que, como bien señala el Daily Mail, Gilbert "lo apoya y lo apoya".

Melissa Gilbert y Timothy Busfield | Cordon Press

No obstante, estas declaraciones contrastan con la estrategia del representante de la actriz, quien afirma al mismo medio que "Melissa Gilbert no está haciendo declaraciones públicas en este momento".

"Cualquier supuesta declaración que circule online, incluidas las falsificaciones generadas por inteligencia artificial de ella rompiendo su silencio, no deben considerarse como si vinieran de ella", sentencia el representante.

Así pues, Mellisa ha vuelto a optar por el silencio y apoyar a su marido desde el punto de vista estratégico. Un procedimiento que acaba de comenzar y que muy probablemente tardará un largo tiempo en resolverse.