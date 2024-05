La acosadora real de Mi reno de peluche asegura que solo hay dos cosas reales en la serie: "Me pidió que me acostara con él"

La serie Mi reno de peluche sigue dando mucho de qué hablar. El actor y guionista Richard Gadd cuenta e interpreta su propia historia real en la ficción de Netflix donde narra cómo fue acosado por una mujer a la que conoció en el bar donde trabaja y a la que llama Martha.

Ahora, una señora llamada Fiona Harvey se ha identificado como la verdadera Martha y ha dado su primera entrevista en televisión. Aunque antes ya había hablado para el Daily Mail y aseguraba que ella era la verdadera víctima.

De esta forma, Fiona asegura que ha decidido revelar su identidad por necesidad después de todos los mensajes que ha recibido por las redes sociales: "Los detectives de Internet me rastrearon, me acosaron y me amenazaron de muerte, por lo que en realidad no fue una opción. Me vi obligada a esta situación".

La mujer de 58 años y que asegura ser abogada afirma que no ha visto la serie ya que se "pondría enferma" si lo hiciera. Aunque la define de la siguiente manera: "La encuentro bastante obscena, horrible y misógina". Y añade que fue "absolutamente horrible" el momento en el que descubrió que existía la serie: "No podía creer que esto hubiera sucedido".

Harvey matiza sobre los hechos reales de la serie que solo "hay dos hechos verdaderos: su nombre es Richard Gadd y trabajó como camarero", afirma.

Para después comentar cómo fue su primer encuentro: "Él interrumpió una conversación. Había otro camarero allí. Dijo: 'Oh, eres escocesa' y básicamente se apoderó de la conversación. Yo estaba hablando con alguien [más]. Es bastante grosero interrumpir. Parecía estar obsesionado conmigo desde ese momento en adelante".

Respecto a que envió a Richard Gadd 41.071 correos electrónicos, 350 horas de mensajes de voz, 744 tweets, 46 mensajes de Facebook y 106 cartas asegura que "eso simplemente no es cierto". Y, explica, que solo le mandó "un par de correos electrónicos", algunos tweets y una carta escrita a mano. Pero sí afirma que tenía un peluche de un reno.

Richard Gadd com Donny en Mi reno de peluche (Baby reindeer) | Netflix

Fiona se ha mostrado como que ella es la víctima de todo esto y cuenta: "Me pidió que me acostara con él con una gran mancha verde en la cara. Le dije: 'No, lo siento, no estoy interesada'. Él dijo: '¿Quieres que te arreglen las cortinas?' Me reí y él dijo: 'Eso es un eufemismo, ¿quieres que vaya a casa contigo?'", declara. Para luego añadir que tenía novio en ese momento.

Instante en el que Piers Morgan le pregunta si le "gustaba" Richard Gadd: "No. No me gustan los niños pequeños sin trabajo". Para después decirle si tenía un mensaje para el comediante: "Déjame en paz, por favor, consigue una vida, consigue un trabajo adecuado. Estoy horrorizada por lo que has hecho"

En la serie vemos como Martha acosa al protagonista acudiendo a sus espectáculos y abucheándolo en directo. Además, agrede a la que era su novia en ese momento y, también, llega a acosar a sus padres o se quedaba durante horas y horas enfrente de su casa. Hechos que Fiona Harvey ha negado que sucedieran.

Jessica Gunning como Martha en Mi reno de peluche | Netflix

Además, comenta que nunca ha sido acusada de ningún delito: "No soy una acosadora. No he estado en la cárcel... Es una completa tontería".

Considera que Richard Gadd tiene "problemas psicológicos extremos" y que ha tenido que hacer la serie Mi reno de peluche por motivos económicos: "Había fracasado como comediante, había fracasado como actor, así que ganemos algo de dinero y vendamos esto a Netflix".

Por último, Fiona Harvey explica que está preparando una demanda contra Netflix y Richard Gabb y asegura que él es "un mentiroso".