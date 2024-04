Richard Gadd, creador y actor de Mi reno de peluche, explica su final: "Es la escena más veraz de la serie"

Mi reno de peluche (Baby Reindeer) se estrenaba a mediados de abril en Netflix y, pronto, se ha convertido en una de las series más vistas y comentadas en las redes sociales.

La ficción cuenta la historia de Donny Dunn, un joven que quiere triunfar como cómico pero trabaja en un pub en Londres mientras sigue luchando por su sueño. Un día su vida cambia cuando invita a un té a una mujer que entra en el bar, Martha. Finalmente esta señora acabará obsesionándose con él y lo acosará hasta llevarlo al límite.

Richard Gadd como Donny y Jessica Gunning como Martha en Mi reno de peluche (Baby reindeer) | Netflix

¡Cuidado a partir de este momento hay SOPILERS! Mi reno de peluche es, sobre todo, una serie donde se refleja el abuso de una forma un tanto diferente.

A lo largo de la serie vemos que Donny, además de ser acosado por Martha, también sufrió abuso sexual por parte de un productor que le prometió la primera oportunidad de su carrera.

Al final de la serie, presenciamos cómo el protagonista vuelve a la casa de Darrien, su violador, con el que tiene una conversación relajada y acaba ofreciéndole el trabajo de guionista que buscaba. Al salir de su casa, Donny sufre un ataque y decide ir a un bar él solo donde coge su teléfono móvil para escuchar audios que no había oído de su acosadora, Martha.

Tom Goodman-Hill como Darrien en Mi reno de peluche (Baby reindeer) | Netflix

Richard Gadd es el actor protagonista, creador de la serie y persona en la que está basada la historia real de Mi reno de peluche ha hablado en una entrevista con GQsobre este final: "Creo que esa fue casi la escena más veraz de la serie".

"Lo que hace el abuso es crear daño psicológico además de daño físico. El abuso deja huella. Especialmente abusos como este, donde se repite con promesas. Hay un patrón en el que muchas personas que han sido abusadas sienten que necesitan a sus abusadores", explica.

"No creo que haya sido un final cínico, estaba mostrando un elemento de abuso que no se había visto antes en la televisión, que son, desafortunadamente, los efectos psicológicos negativos y profundamente arraigados del apego que a veces puedes tener con tu pareja abusadora".

Para seguir diciendo sobre las escenas final: "Me encanta esa secuencia. Me gusta la sorpresa de volver a la puerta de Darrien. Me encanta la sorpresa de escuchar los mensajes de voz. Simplemente creo que hay una psicología profunda en ello y realmente me gusta la idea"

"Alguien que se siente tan solo y tan aislado que decide escuchar los mensajes de voz de su antiguo acosador", concluye sobre lo que quería plasmar en estos minutos finales.