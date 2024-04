La supuesta acosadora real de Mi reno de peluche rompe su silencio y cuestiona a Richard Gadd: "Yo soy la víctima"

Mi reno de peluche ha vuelto a poner en el foco el tema de los acosadores. La serie de Netflix está siendo una de las sensaciones del momento gracias, en parte, a que el público puede empatizar más con el protagonista al tratarse de una historia real.

Precisamente la que sufrió Richard Gadd, actor y creador de la serie que interpreta Donny Dunn, una versión de sí mismo, en el trauma que vivió por culpa de una mujer que se obsesionó con él de una forma enfermiza.

Su personaje es un joven que quiere triunfar como cómico, pero trabaja en un pub en Londres mientras espera algún día que su sueño se cumpla. Un día, se topa con Martha, una mujer que entra en su bar y, tras ser agradable con ella, ésta lo acosa hasta límites insospechados: Ella le envió 41.071 correos electrónicos, 350 horas de mensajes de voz, 744 tweets, 46 mensajes de Facebook y 106 páginas de cartas.

Jessica Gunning en una escena de Mi reno de peluche | Cordon Press

Ahora, tras el enorme éxito de la serie, la supuesta mujer real que inspiró esta historia ha roto su silencio en varios medios británicos.

Según el Daily Record, es una escocesa residente en Londres graduada en Derecho y ha explicado que se ha tergiversado lo que pasó entre Gadd y ella.

"No he visto Mi reno de peluche, pero me han llegado varias cosas. Estuve con Richard Gadd en varias ocasiones, pero no lo acosé como él afirma. Su historia es una grave intrusión en mi privacidad. No lo he visto en 12 años", ha afirmado. "Leí que había escrito esta serie para un festival hace cuatro o cinco años y pensé: 'Dios mío'. Este fin de semana busqué en Google y las historias sobre Richard Gadd y Mi reno de peluche estaban por todas partes con luces intermitentes".

"Me enteré hace cuatro o cinco años de que él llamaba al personaje Martha y vi la foto de la actriz. No creo que me parezca a esa actriz", se ha cuestionado, comparándose con Johnny Depp en el caso de Amber Heard. "Siento que estoy siendo perseguida como Johnny Depp. Soy el Johnny Depp de esta historia, siendo atacado por gente loca en Internet".

"Aquí soy la víctima, no Richard Gadd. He recibido amenazas de muerte como resultado de su serie a pesar de que muchas de las cosas que afirmó simplemente no son ciertas. Anoche dormí dos horas. Pensé: ¿Y si sus seguidores realmente hacen cosas así?", aseguró.

"Alguien dijo en Internet: 'Si te encuentro, te mataré'. Un tipo en Carolina del Norte dijo que él y otras personas iban a acosarme como se supone que yo había acosado a Gadd", ha denunciado.

Jessica Gunning en una escena de Mi reno de peluche | Netflix

Sobre cómo conoció al actor, esta mujer expone que "estaba en un bar y todos estaban haciendo bromas sobre bragas y pantalones y Dios sabe qué. Coincidí con él dos o tres veces como máximo y con otras personas alrededor".

Para concluir, la supuesta acosadora lo tiene claro en su cruzada con esta serie: "Obviamente, no quiero que la gente sepa dónde vivo, pero no seré silenciada".

Otros medios como el Daily Mail también han recogido entrevistas a esta mujer, en el que ha dado la vuelta a la tortilla, criticando a Gadd: "Está acosando a una mujer mayor que él en televisión por dinero y fama".

Aunque si en algo están de acuerdo Gadd y la presunta acosadora real es que ella es la víctima: "No puedo enfatizar lo suficiente cuánto es víctima ella en todo esto", dijo el actor a The Independent.

Richard Gadd como Donny y Jessica Gunning como Martha en Mi reno de peluche (Baby reindeer) | Netflix

A pesar de que la serie expone los hechos de una forma cercana a la realidad, hay cosas que cambian, y lo que pasa con Martha al final es bien distinto a lo que ocurrió en la vida real. Ojo con los spoilers:

En la serie, Martha es condenada a nueve meses de cárcel y a una orden de alejamiento de cinco años. Pero en la historia verdadera, Gadd no quería encarcelar a alguien que tuviera una enfermedad mental y, dos años y medio después del acoso, logró una orden de alejamiento.