The Pitt lidera las nominaciones a los Emmy 2026 y Hacks se despide con un récord

El drama médico protagonizado por Noah Wyle, The Pitt (HBO Max), ha sido la serie más nominada de la 78ª edición de los Premios Emmy, con un total de 25 candidaturas, seguida de Hacks (HBO Max), que sumó 24 con su temporada final, un récord para una comedia en un solo año.

La serie de Apple TV La maldición de Widows Bay dio la sorpresa y se colocó como la tercera producción más nominada de la edición, con 19 candidaturas, seguida de Pluribus, de la misma plataforma, con 18, y Beef, de Netflix, con 16.

HBO Max se impuso como la plataforma con más candidaturas sumando 122 en total, por delante de Netflix, que sumó 111, mientras que Apple TV superó su propio récord al lograr 87 en una sola edición.

Tras conquistar cinco Emmy en la edición anterior, incluidos los de mejor serie dramática y mejor actor para Wyle, The Pitt vuelve a perfilarse como una de las grandes favoritas al repetir en ambas categorías y acaparar las categorías interpretativas secundarias, con cuatro candidatas a mejor actriz de reparto y tres candidatos a mejor actor.

La producción competirá por el título de mejor serie de drama con Pluribus, El caballero de los siete reinos, Slow Horses, la diplomática, Paradise, La edad dorada y Your Friends & Neighbors.

A Wyle se le presentan como contendientes Sterling K. Brown (Paradise); Gary Oldman (Slow Horses); Mark Ruffalo (Task) y Rufus Sewell (La diplomática).

Mientras que en el apartado femenino, Zendaya fue nominada por tercera vez por su personaje de Rue en Euphoria (HBO Max), cuya última temporada acumuló siete candidaturas, la misma cifra que Stranger Things (Netflix), otra de las series que se despide con esta edición de los Emmy.

Zendaya se enfrentará por el Emmy con Kerri Russel (La diplomática), Chase Infiniti (Los testamentos), Rhea Seehorn (Pluribus) y Carrie Coon (La edad dorada).

Las categorías de comedia por su parte, reflejan el equilibrio entre veteranas y nuevas apuestas.

Hacks, una de las grandes favoritas de los Emmy desde su estreno, buscará cerrar su trayectoria con otro reconocimiento a mejor serie de comedia, aunque competirá con Colegio Abbott, The Bear, Solo asesinatos en el edificio, Terapia sin filtro, Nadie quiere esto, además de las nuevas producciones de Apple TV La maldición de Widows Bay y Margo tiene problemas de dinero.

Su protagonista Jean Smart, que ya ha ganado cuatro Emmys por su papel como Deborah Vance, tendrá una última batalla con Lisa Kudrow (The Comeback); Elle Fanning (Margo tiene problemas de dinero); Ayo Edeberi (The Bear) y Quinta Brunson (Colegio Abbott).

Figuras consagradas como Martin Short por Solo asesinatos en el edificio y Steve Carell por Rooster comparten nominación en el apartado de mejor actor de comedia con Jason Segel (Terapia sin filtro), Yahya Abdul-Mateen II (Wonder Man) y Matthew Rhys (La maldición de Widows Bay).

Mientras que la historia de amor del hijo más joven de John F. Kennedy con Caroline Besset Love Story y la segunda temporada de Bronca, disputan el puesto a mejor miniserie con All Her Fault, The Beast In Me y DTF St. Louis.

Oscar Isaac, Carlos Manuel Vesga y el histórico Super Bowl de Bad Bunny

La representación latina de esta edición la cargan en sus hombros el guatemalteco Oscar Isaac por su actuación en la segunda temporada de Bronca y el colombiano Carlos Manuel Vesga, en el debut de la serie Pluribus.

En la serie de comedia negra de Netflix, Isaac, quien también está nominado en la categoría a mejor miniserie por ser productor, interpreta a Josh, un gerente de un exclusivo club de campo en Los Ángeles cuya vida se desmorona después de que una pareja joven presencia una violenta pelea entre él y su esposa.

Mientras que Vesga da vida a Manousos Oviedo, un inmigrante colombiano y uno de los 13 supervivientes inmunes a un virus alienígena que vuelve a toda la humanidad feliz y colectiva, en la serie de ciencia ficción de Apple.

La presencia latina también alcanza el terreno musical con Bad Bunny, cuyo espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de este año logró nueve nominaciones, un récord para una presentación de la final de la NFL. La actuación del puertorriqueño está nominada en varias categorías de programas de variedades.

Además, Rafa, la serie documental que recorre la vida y brillante carrera deportiva del extenista profesional español Rafa Nadal fue nominada en la categoría de mejor serie de no ficción o documental.

La Academia de Televisión dará a conocer a sus ganadores el 14 de septiembre de 2026 en una gala que se celebrará en el Peacock Theater de Los Ángeles, California.