'La casa del dragón' es ya un indiscutible fenómeno tras haber estrenado su primera temporada, y también ha lanzado al estrellato a sus protagonistas.

Emma D'Arcy, que da vida a la Rhaenyra Targaryen adulta, ha sido todo un descubrimiento y ha conseguido varias nominaciones por su papel.

La estrella se ha sincerado sobre la ironía que conlleva que, después de años en la industria, decidiese revelar su identidad de género como no binaria cuando HBO le preguntó sus pronombres (no le había ocurrido antes), they/them, al comenzar su aventura con 'La casa del dragón', y que sea ahora cuando le nominan a "Mejor Actriz".

Emma D'arcy, con un original estilismo | Cordon Press

Durante la gala de los Globos de Oro, donde estuvo nominade en la categoría de actrices de drama, D'Arcy se sinceró en la alfombra roja con E! News sobre lo que significa para elle.

"Cuando estaba empezando, realmente sentí que me tenía que presentar como mujer para poder tener éxito en esta industria. No era sostenible, y dejé de fingir. Y extrañamente en ese momento me nominaron a Mejor Actriz para los Globos de Oro, lo cual es hermosamente irónico", reconoce Emma.

D'Arcy ya explicó lo que significaba para elle interpretar a una mujer tan visceral como Rhaenyra, como puedes ver en el vídeo de arriba, y en sus palabras en la alfombra quiso reivindicar la importancia de su reconocimiento y que la comunidad tenga un espacio.

"Creo que lo más importante para mí es que implica que el espacio para personas trans y de género no conforme se está haciendo más grande todo el tiempo. Así que me siento muy privilegiade", asegura.

No es la primera persona de Hollywood en reivindicar esto, y recientemente era Emma Corrin, quien interpreta a Lady Di en 'The Crown', quien recriminaba a los premios la necesidad de tener nominaciones neutrales al ser también nominade en la categoría de actriz.