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78 EDICIÓN

Lista completa nominados a los Premios Emmy 2026

Ya conocemos a los nominados a los Premios Emmy 2026 donde The Pitt y Hacks encabezan la lista. La gala tendrá lugar el 14 de septiembre y la encargada de presentarla será la actriz Mariska Hargitay.

Estatuilla de los Premios Emmy

Vídeo: Reuters I Foto:

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La 78 edición de los Premios Emmy se celebrará el próximo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Angeles. En esta ocasión la encargada de presentar la gala será la actriz Mariska Hargitay, primera mujer en hacerle en los últimos 15 años.

The Pitt ha sido la serie más nominada con un total de 25 candidaturas seguida con The Hacks, con 24. A continuación puedes ver la lista completa de nominados:

Mejor serie de comedia nominadas

Hacks

The Bear

Colegio Abbott

Nadie quiere esto

Margo tiene problemas de dinero

Solo asesinatos en el edificio

Terapia sin filtro

La maldición de Widow's Bay

Mejor serie de drama nominadas

The Pitt

La diplomática

El caballero de los siete reinos

La edad dorada

Paradise

Pluribus

Slow Horses

Vicios ocultos

Mejor actriz protagonista de drama nominadas

Zendaya (Euphoria)

Carrie Coon (La edad dorada)

Chase Infiniti (Los testamentos)

Keri Russell (La diplomática)

Rhea Seehorn (Pluribus)

Mejor actor protagonista de drama nominados

Noah Wyle (The Pitt)

Gary Oldman (Slow Horses)

Sterling K. Brown (Paradise)

Mark Ruffalo (Task)

Rufus Sewell (La diplomática)

Mejor actriz de reparto de drama nominadas

Taylor Dearden (The Pitt)

Fiona Dourif (The Pitt)

Allison Janney (La diplomática)

Katherine LaNasa (The Pitt)

Julianne Nicholson (Paradise)

Sepideh Moafi (The Pitt)

Karolina Wydra (Pluribus)

Mejor actor de reparto de drama nominados

Patrick Ball (The Pitt)

Billy Crudup (The Morning Show)

Shawn Hatosy (The Pitt)

Gerran Howell (The Pitt)

Jack Lowden (Slow Horses)

Tom Pelphrey (Task)

Carlos-Manuel Vesga (Pluribus)

Mejor actriz protagonista de comedia nominadas

Jean Smart (Hacks)

Quinta Brunson (Colegio Abbott)

Ayo Edebiri (The Bear)

Elle Fanning (Margo tiene problemas de dinero)

Lisa Kudrow (The Comeback)

Mejor actor protagonista de comedia nominados

Yahya Abdul-Mateen II (Wonder Man)

Steve Carell (Rooster)

Matthew Rhys (La maldición de Widow's Bay)

Jason Segel (Terapia sin filtro)

Martin Short (Solo asesinatos en el edificio)

Mejor actriz de reparto de comedia nominadas

Dale Dickey (La maldición de Widow's Bay)

Hannah Einbinder (Hacks)

Janelle James (Colegio Abbott)

Kate O'Flynn (La maldición de Widow's Bay)

Michelle Pfeiffer (Margo tiene problemas de dinero)

Jessica Williams (Terapia sin filtro)

Megan Stalter (Hacks)

Mejor actor de reparto de comedia nominados

Harrison Ford (Terapia sin filtro)

Michael Urie (Terapia sin filtro)

Colman Domingo (Las cuatro estaciones)

Paul W. Downs (Hacks)

Nick Offerman (Margo tiene problemas de dinero)

Stephen Root (La maldición de Widow's Bay)

Tyler James Williams (Colegio Abbott)

Mejor actor de comedia invitado nominados

Michael J. Fox (Terapia sin filtro)

Brett Goldstein (Terapia sin filtro)

Hamish Linklater (La maldición de Widow's Bay)

Christopher McDonald (Hacks)

Rob Reiner (The Bear)

Connor Storrie (Saturday Night Live)

Mejor actor de drama invitado nominados

Colman Domingo (Euphoria)

Ernest Harden Jr. (The Pitt)

Jeff Hiller (Pluribus)

Jeff Kober (The Pitt)

Jonathan Pryce (Slow Horses)

Bradley Whitford (La diplomática)

Mejor actriz de comedia invitada nominadas

Leslie Bibb (Hacks)

Jamie Lee Curtis (The Bear)

Betty Gilpin (La maldición de Widow's Bay)

Cherry Jones (Hacks)

Laurie Metcalf (Hacks)

Kaitlin Olson (Hacks)

Lauren Weedman (Hacks)

Mejor actriz de drama invitada nominadas

Brittany Allen (The Pitt)

Tal Anderson (The Pitt)

Tina Ivlev (The Pitt)

Miriam Shor (Pluribus)

Merritt Wever (La edad dorada)

Shailene Woodley (Paradise)

Mejor dirección de una serie de comedia nominadas

Colegio Abbott - Ballgame

The Bear - Bears

La compañía de la silla - Life Goes By Too F**king Fast, It Really Does

Hacks - Hacks (Finale)

The Ms. Pat Show - Give It Arrest

La maldición de Widow's Bay - Welcome to Widow's Bay!

Mejor dirección de una serie dramática nominadas

La edad dorada - My Mind Is Made Up

Paradise - Exodus

The Pitt - 12:00 P.M.

Pluribus - We Is Us

Slow Horses - Scars

Task - Out Beyond Ideas of Wrongdoing and Rightdoing, There Is a River

Mejor guion en una serie dramática nominados

La diplomática - Amagansett

The Pitt - 1:00 P.M.

The Pitt - 12:00 P.M.

Pluribus - We Is Us

Slow Horses - Scars

Task - A Still Small Voice

Mejor guion en una serie de comedia nominados

Colegio Abbott - Team Building

La compañía de las sillas Life Goes By Too F**king Fast, It Really Does

The Comeback - Valerie Does It All

Hacks - Hacks (Finale)

Jury Duty Presents: Company Retreat - Mergers and Acquisitions

La maldición de Widow's Bay - Welcome to Widow's Bay!

Mejor miniseries o series antológicas nominadas

Su peor pesadilla

La bestia en mí

Bronca

DTF St. Louis

Love Story

Mejor películas para televisión nominadas

Jefes de estado

Miss You, Love You

Gente que conocemos en vacaciones

Criaturas luminosas

Jack Ryan, de Tom Clancy: Guerra encubierta

Mejor actriz protagonista de miniserie o película para televisión nominadas

Claire Danes (La bestia en mí)

Sally Field (Criaturas luminosas)

Carey Mulligan (Bronca)

Sarah Pidgeon (Love Story)

Sarah Snook (Su peor pesadilla)

Mejor actor protagonista de miniserie o película para televisión nominados

Riz Ahmed (Bait)

Jason Bateman (Black Rabbit)

Charlie Hunnam (Monstruo: la historia de Ed Gein)

Oscar Isaac (Bronca)

Matthew Rhys (La bestia en mí)

Mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión

Jason Bateman (DTF St. Louis)

Richard Gadd (Half Man)

David Harbour (DTF St. Louis)

Richard Jenkins (DTF St. Louis)

Charles Melton (Bronca)

Nick Offerman (Muerte por un rayo)

Mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión nominados

Linda Cardellini (DTF St. Louis)

Dakota Fanning (Su peor pesadilla)

Laurie Metcalf (Monstruo: la historia de Ed Gein)

Joy Sunday (DTF St. Louis)

Youn Yuh-jung (Bronca)

Constance Zimmer (Love Story)

Mejor dirección de una miniserie/película para televisión nominados

Bronca - It Will Stay This Way and You Will Obey

Bronca - Oh, the Comfort, the Inexpressible Comfort

Black Rabbit - “The Black Rabbits

DTF St. Louis

Mejores guion de una miniserie/película para televisión nominados

Su peor pesadilla - Episodio 8

La bestia en mí - Sick Puppy

Bronca - All the Things We're Never Going to Have

Muerte por un rayo

DTF St. Louis

Mejores prorama de variedades nominados

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live

The Late Show with Stephen Colbert

Last Week Tonight with John Oliver

Saturday Night Live

Mejores realities de competición nominados

The Traitors

Dancing with the Stars

RuPaul's Drag Race

Top Chef

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