La bola negra, la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, contó con una ovación de 20 minutos en su premiere en el Festival de Cannes

La bola negra, la nueva película escrita, dirigida y producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, que cuenta con la participación de Atresmedia, celebró ayer su estreno mundial en la Sección Oficial a Competición del Festival de Cannes, con una ovación por parte del público que duró 20 minutos, colándose en el ranking de las películas con más aplausos de la historia del Festival. La bola negra también cuenta con el apoyo de la crítica, que ya la ha ensalzado. El periodista Kyle Buchanan, de The New York Times, comentaba ayer "Por fin una gran película electrizante en competición", entre otros.

Su paso por el festival continúa. Esta mañana, la película ha sido presentada ante la prensa por Javier Calvo y Javier Ambrossi junto a los intérpretes Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas y Penélope Cruz.

Javier Calvo: "Fue el destino encontrarnos con la historia de Lorca. En un viaje, mientras escribíamos La Mesías, nos llevamos el libro La piedra oscura. Al leerlo me puse a llorar de una manera descontrolada. Sentimos que ahí había algo que había que contar. La creación es un misterio y el misterio nos llevó hasta allí. Es una historia que empezaba con personajes realistas y acababa con personajes poéticos. Nos dimos cuenta de que teníamos que meter también algo de nosotros mismos y así surgió la historia de Alberto [...] Hay una cosa importante con Federico, y es que nunca se ha hablado de su sexualidad y su sensibilidad afectiva porque no se veía en su obra, pero no es verdad. Cuando se publicaron Los sonetos del amor oscuro se eliminó la palabra oscuro. A la comunidad LGTBIQ+ nos quitan un referente cuando se invisibilizan a figuras como Lorca".

Javier Ambrossi: "Esa juventud que hoy siente nostalgia de las dictaduras, en realidad es solo ignorancia. Me encantaría que la gente de 15 años cuando vea la película se acerque a la figura de Lorca. El punto de vista que queremos traer es que solo la comunicación y el diálogo pueden acercarnos, todo lo contrario solo lleva a lo peor [...] Esta película tiene una parte importante, que es la imposibilidad de tomar decisiones. A mí no me parece bien que las pelis LGTBIQ+ sean nicho, me parece que pueden ser tan grandes como cualquier otra película más, que cuenten historias que lleguen a todos los públicos sobre sentimientos universales [...] Hemos venido otros años a ver pelis, y esta vez lo bonito es que ha sido la película la que nos ha abierto camino. Yo he venido aquí a abrazar lo que suceda".

Guitarricadelafuente: "La bola negra ha sido como un sueño. Cuando me llegó el guion me quedé alucinado. Es un personaje que lo pierde todo a su alrededor. Conocer a Rafael es para él un agarradero para encontrar un resquicio de amor, ha sido muy emocionante".

Miguel Bernardeau: "Trabajar con los Javis ha sido muy emocionante. Había algo en este rodaje muy especial. Te hacen sentir muy bien. Es un viaje que me llevaré siempre".

Carlos González: "Para la película he tenido que trabajar la soledad, porque yo soy una persona muy social y tenía que centrarme y no perder foco. La película nos lleva a reivindicar la visibilidad, porque los maricas también somos parte de la historia".

Milo Quifes: "Ha sido mi primera vez delante de la cámara. Ha sido un placer trabajar con mis niños. Es curioso que igual que yo he conocido a Carlos interpretándolo, también para mí era como si Carlos me ayudara a conocer a algo de mí mismo".

Lola Dueñas: "No puedo estar más agradecida por volver a trabajar otra vez con los Javis tras La Mesías. Me ha encantado volver a interpretar a una madre con los Javis, y a una madre tan diferente".

Penélope Cruz: "Me han fascinado los Javis desde su primera película, y me maravilló La Mesías. Me dijeron que tenían un papel para mí, pero que era pequeño. Es importante apoyar un proyecto así. Lo que han hecho con La bola negra puede ser muy poderoso para las nuevas generaciones que vean la película [..] Para mí, el personaje de Nené representa esa libertad que deja marca en el personaje de Guitarricadelafuente. Los números musicales me daban miedo, pero también me hacían muy feliz porque yo estuve 20 años bailando. Estuvimos trabajando mucho la coreografía, pero casi me daba más miedo cantar".

La bola negra llegará a los cines españoles el 2 de octubre de 2026 de la mano de Elástica. Es una producción de Movistar Plus y Suma Content Films en coproducción con El Deseo y Le Pacte y con la participación de Atresmedia. Goodfellas se encargará de las ventas internacionales.

Sinopsis

La bola negra narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca.

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

ATRESMEDIA CINE lidera desde hace años la taquilla del cine español. En 2025 ha sumado más de 3,5 millones de espectadores en salas de cine y ha logrado números 1 de taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, la película española más taquillera del año con más de 2 millones de espectadores, Sin cobertura de Mar Olid y Siempre es invierno de David Trueba. Entre sus éxitos recientes también se incluyen Mikaela de Daniel Calparsoro y Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira.

La productora cinematográfica de ATRESMEDIA continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. Entre sus estrenos de este año se encuentran Abuela tremenda de Ana Vázquez, La Fiera de Salvador Calvo, Torrente Presidente de Santiago Segura, el mayor éxito de taquilla del cine español en una década con más de 3,5 millones de espectadores, La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, Todos los colores de Beatriz de Silva, Viaje al país de los blancos de Dani Sancho, Haciendo amigos de David Marqués, Tres de más de Mar Olid, A fuego de Estel Díaz, La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi y Karateka de Aritz Moreno, entre otras. También seguirá ejerciendo el papel del motor del cine español participando en más de diez rodajes a lo largo de 2026.