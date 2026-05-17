Cannes se rinde ante Javier Bardem, Victoria Luengo y Sorogoyen en la presentación de El ser querido

Javier Bardem fue la estrella más aclamada este sábado en la alfombra roja de Cannes, por la que pasó acompañado del equipo de la película El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, que participa en la competición del festival.

El actor español se acercó a los fans que esperaban a la entrada y tuvo que volver una segunda vez ante la insistencia de quienes pedían hacerse foto con él.

Javier Bardem en el Festival de Cannes | Gtres

Ya en la alfombra, posó con Victoria Luengo, la coprotagonista del filme, y con el resto del equipo: el director, Rodrigo Sorogoyen, la guionista, Isabel Peña, y los actores Raúl Arévalo y Marina Fois, que forman parte del reparto.

Rodrigo Sorogoyen, Marina Fois, Javier Bardem, Isabel Peña, Victoria Luengo y Raúl Arévalo en la presentación de El ser querido en Cannes | Gtres

Por su parte, Victoria Luengo participa además en otra de las tres películas españolas a competición en Cannes, Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, que llegará el miércoles y en la que igualmente trabaja el argentino Leonardo Sbaraglia, que asistió hoy a la proyección de El ser querido.

Victoria Luengo en el Festival de Cannes | Reuters

También estuvieron presentes el ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, al igual que Juan Antonio Bayona, entre otros.

A su entrada al imponente Gran Teatro Lumière, el equipo español fue recibido con una gran ovación que, según medios como Variety, se replicó tras la proyección de la cinta durante siete minutos.

Las primeras críticas de la cinta han sido muy prometedoras y la sitúan en plena carrera por la Palma de Oro. En ellas, se destaca la relación padre e hija en el ámbito de la industria cinematográfica y las interpretaciones de Bardem y Luengo.

Rodrigo Sorogoyen, Victoria Luengo, Javier Bardem y Marina Fois en Cannes | Gtres

En El ser querido, un aclamado director de cine (Bardem) se reencuentra con su distanciada hija, una actriz sin éxito (Luengo), para rodar juntos una película, enfrentándose a su tensa relación y a asuntos del pasado sin resolver que ninguno de los dos quiere abordar directamente.

Antes de la proyección, los actores charlaron con EFE y Bardem señaló que su su padre "estaba más ausente" en su educación, ya que pertenecía a una generación en la que la masculinidad no tenía que ver con las emociones. "No le enseñaron a expresarlo, a pedir perdón, sino que tenía que ser un hombre", ha señalado, reflexionando sobre qué significa precisamente ser un hombre.

Además de El ser querido y Amarga Navidad, la otra cinta española que se presenta en Cannes es La bola negra, coproducción de Atresmedia Cine, que dirigen Javier Calvo y Javier Ambrossi.