Justin Baldoni pasa al contraataque: aclara sus planes tras la desestimación de su demanda contra Blake Lively

Diciembre fue el punto de partida para una batalla legal que dista mucho de llegar a su fin. La demanda de Blake Lively contra Justin Baldoni abrió la veda a una serie de acusaciones mutuas y estrategias legales que se siguen puliendo hasta la fecha. La primera victoria se la llevó la actriz, tras la desestimación de parte de la demanda de 400 millones de dólares contra Lively y su círculo.

Sin embargo, esto no parece haber afectado a las intenciones de Baldoni. El director y protagonista de It Ends With Us reafirma su inocencia y continúa con una sólida estrategia contra Blake Lively, recuperando las acusaciones iniciales que lo llevaron a esta situación.

El propio abogado de Justin Baldoni, Bryan Freedman, se ha pronunciado y deja claro a los medios estadounidenses que el fallo del juez Liman no afecta a su futuro. "La decisión de la Corte sobre la desestimación no tiene ningún efecto sobre la realidad de que no hubo ni acoso ni ningún tipo de campaña de difamación", comenta el letrado. "Esto no afecta a nuestra enérgica defensa contra las declaraciones de la Sr. Lively".

Justin Baldoni | Getty

"El 'discovery' [la fase del juicio en Estados Unidos en la que se entregan las pruebas] sigue su curso y estamos seguros de que prevaleceremos contra estas acusaciones sin fundamentos", continúa Freedman.

Ahora bien, lejos de quedarse conforme con el fallo del juez Liman, quien dio a Baldoni hasta el 23 de junio para modificar la demanda ahora desestimada, el equipo del director pasa al contraataque. "En lugar de revisar las reclamaciones existentes, buscaremos opciones legales adicionales disponibles".

El juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni se celebrará durante la primavera de 2026. Por el momento, ambas partes se mantienen firmes en su postura, recorriendo un largo camino en el que todavía queda mucho por saber.