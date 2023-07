La inquietante llamada de Marilyn Monroe a Kennedy que perturbó a Jackie durante años: "¿Está Jack en casa?"

Si hay una figura que ha marcó los años dorados de Hollywood es, sin duda, la de Marilyn Monroe. Han pasado 60 años desde su muerte pero su recuerdo sigue presente en todo el mundo.

Uno de los momentos más comentados antes de que la actriz de 'Los caballeros las prefieren rubias' muriera en agosto de 1963 fue el supuesto romance que Marilyn vivió con el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy.

Ahora, un libro escrito por J. Randy Taraborrelli sobre la mujer de Kennedy, 'Jackie: Public, Private, Secret', desvela una llamada que Marilyn Monroe hizo al presidente y que cogió Jackie. Un momento que perturbó y marcó a la Primera Dama durante años.

Según relata el autor, Marilyn llamó al teléfono que Kennedy tenía en su habitación, el único que no estaba controlado por los Servicios Secretos. Algo que extrañó mucho a Jackie y que, durante mucho tiempo, llegó a cuestionarse si era realmente la actriz.

"Había algo en esa llamada telefónica", explica Taraborrelli. "Más tarde les dijo a los miembros de la familia que había una cualidad inquietante en la voz de Marilyn que realmente la atrapó... Y no es como si hubieran tenido algún tipo de conversación profunda... Pero fueron 10 años de preguntarse, ¿era realmente Marilyn Monroe? Y eso Buzz se quedó con la familia".

La conversación fue muy breve. "¿Está Jack en casa?", preguntó Monroe cuando Jackie descolgó el teléfono. A lo que la Primera Dama contestó diciendo quién llamaba: "Marilyn Monroe", respondió. "¿Eres Jackie?", le dijo la intérprete. A lo que Kennedy dijo que sí. Entonces Monroe quiso saber si le diría a Kennedy que había llamado. A lo que Jackie preguntó sobre qué trataba el asunto. Entonces Marilyn contestó que no era nada que solo quería saludar. Perpleja, la mujer del político dijo que le daría el mensaje antes de colgar.

Jackie dijo a su madre que la llamada había sido "desagradable", aunque la voz de Monroe tenía un tono "triste" y "etéreo, de niña perdida". Algo que había encontrado "inquietante".

"Jackie nunca sería del tipo de persona que le diría a Marilyn: '¿Cómo te atreves a llamar aquí?'", puntualiza el escritor. "Ella no tenía ese tipo de personalidad. Era más alguien educada de colgar, que es exactamente lo que hizo... Si hubiera sido Elizabeth Taylor o cualquier otra estrella de cine, no habría habido mucha intriga. Incluso si fuera una de las otras mujeres con las que JFK estaba teniendo una aventura, no habría mucha intriga. Todo lo que tocaba Marilyn siempre creaba un punto de interés".

Jackie Kennedy con su esposo el presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy | Getty

Mucho se ha hablado sobre la relación que Marilyn pudo tener con Kennedy pero Randy Taraborrelli comenta que solo tuvieron un encuentro sexual el fin de semana del 24 de marzo de 1962 en la casa de Bing Crosby en Palm Springs.

"Jackie sintió que Marilyn era demasiado vulnerable, demasiado débil para que JFK o cualquier otra persona jugara con ella", sigue diciendo. "Pero su principal preocupación era JFK. Sabía lo que se necesitaba para estar con un hombre muy poderoso. Y los grandes hombres como JFK tienen grandes defectos".

Jackie se quedó marcada por esta llamada, una obsesión que aumentaría tras conocer que Marilyn Monroe murió el 4 de agosto de 1962 con solo 36 años: "Después de la muerte de Marilyn, Jackie quedó muy desolada", comparte. "Estaba profundamente perturbada por eso. Tenía planeadas unas vacaciones con su hermana a Italia, y tenía muchas ganas de cancelarlas. [Su hijo] John Jr. también tenía gripe, así que ella no estaba en un estado mental de vacaciones".

"Fue Lee quien la convenció de que debía irse. A lo largo de los años, su viaje había sido descrito como una excursión despreocupada. Pero según mi investigación y las personas con las que hablé que estaban allí en ese momento, Jackie estaba muy deprimida durante todo el tiempo. Fueron unas vacaciones difíciles porque simplemente no estaba en un lugar donde tuviera ganas de celebrar algo".

"Creo que la muerte de Marilyn la golpeó en cierta manera", termina diciendo.