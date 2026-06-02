Lexie de Anatomía de Grey confiesa su gran arrepentimiento con Eric Dane antes de su muerte: "Una persona maravillosa"

La muerte de Eric Dane a los 53 años, a consecuencia de la ELA, ha sido un golpe duro para Hollywood y especialmente los fans de Anatomía de Grey. En sus últimos años, el actor se convirtió además en una de las voces más visibles para concienciar sobre la enfermedad, compartiendo públicamente su experiencia y dando visibilidad a quienes conviven con ella.

Ahora, meses después de su fallecimiento, una de sus compañeras más recordadas en la serie ha hablado sobre él y de una pequeña espina que todavía conserva.

Chyler Leigh, la querida Lexie Grey, ha revelado que hay algo relacionado con su último regreso a Anatomía de Grey que sigue lamentando. Y no tiene que ver con la historia de sus personajes, sino con una oportunidad que nunca llegó a producirse fuera de la pantalla: reencontrarse durante el rodaje.

Los dos actores volvieron a interpretar a Lexie Grey y Mark Sloan en la temporada 17, cuando la serie recuperó a varios personajes muertos en la especie de coma de Meredith Grey mientras luchaba contra el COVID-19. Para los espectadores fue un reencuentro especialmente emotivo. Sin embargo, Leigh y Dane ni siquiera compartieron el set.

"Estábamos rodando en plena pandemia, cuando el COVID seguía condicionándolo todo, y yo estaba grabando Supergirl en Vancouver", ha explicado la actriz. "No podía desplazarme porque al regresar tenía que cumplir una cuarentena de dos semanas".

Las restricciones de aquel momento hicieron inviable cualquier viaje. Como resultado, Leigh terminó grabando sus escenas por separado y apoyándose en efectos visuales para recrear un encuentro que, en realidad, nunca ocurrió durante el rodaje.

Por eso, cuando mira atrás, reconoce que hay una cosa que le habría gustado vivir de otra manera.

"Si hay algo de lo que me arrepiento, es de no haber podido hacer eso".

La confesión tiene ahora un significado diferente tras la muerte de Dane. A fin de cuentas, aquella aparición acabó convirtiéndose en la última vez que compartieron pantalla como una de las parejas más recordadas de Anatomía de Grey.

La historia de Mark y Lexie quedó marcada por la tragedia mucho antes. El accidente aéreo que cerró la octava temporada acabó con la vida de Lexie apenas unos instantes después de que ambos reconocieran que seguían queriéndose y soñaran con un futuro juntos. Mark sobrevivió inicialmente, o eso nos hicieron creer, pero sus heridas terminaron siendo mortales y falleció al comienzo de la siguiente temporada, lo que lo hizo el doble de doloroso.

Quizá por eso tuvo tanto peso emocional volver a verles en aquella playa imaginaria junto a Meredith. Cuando ella les preguntó si finalmente estaban juntos, Mark respondió con una frase que muchos fans aún recuerdan: "En tu playa, parece que sí".

Su escena favorita de Mark y Lexie

Más allá de ese reencuentro, Leigh también ha querido recordar algunos de los momentos que compartió con Dane durante los años en los que trabajaron codo con codo.

Entre todos ellos, destaca una escena del triángulo amoroso formado por Lexie, Mark y Jackson Avery. Según la actriz, fue una secuencia especialmente intensa porque reflejaba el instante en el que su personaje comprendía que una decisión cambiaría su vida para siempre.

"Hay una escena en la que Lexie está intentando decidir entre Jackson y Mark. Él aparece y le ofrece ese momento en el que ves a Jackson al fondo y ella realmente tiene que elegir", ha recordado. "No sé qué tienen los besos, pero fue un momento muy profundo. Se puede ver cómo desaparece el brillo de sus ojos. Fue una escena llena de altibajos emocionales".

Aun así, cuando piensa en Eric Dane, Leigh asegura que le resulta imposible quedarse con un único recuerdo.

"Podría elegir un millón de recuerdos. Era una persona maravillosa".