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Vengadores: Doomsday, Capitán América le quita el martillo a Thor en su reencuentro antes de enfrentarse a Doctor Doom

El tráiler de Vengadores: Doomsday ya se ha estrenado y está lleno de superhéroes aunque el momento más épico ha sido la reunión de Capitán América (Chris Evans) y Thor (Chris Hemsworth). La película se estrena el 18 de diciembre en cines.

Chris Evans como Capitán América y Chris Hemsworth como Thor en Vengadores: Doomsday

Marvel

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Ya están disponibles el nuevo tráiler y póster de Vengadores: Doomsday, el esperado estreno de Marvel Studios que llegará a los cines el próximo 18 de diciembre. Se podrá disfrutar de la película en salas certificadas INFINITY VISION, una nueva acreditación para salas Premium Large Format (PLF) que garantiza una experiencia cinematográfica excepcional gracias a pantallas de gran formato, imágenes de gran luminosidad y una calidad de sonido sobresaliente.

La película está dirigida por Anthony y Joe Russo; producida por Kevin Feige, Louis D’Esposito y Jonathan Schwartz; y protagonizada por Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Wyatt Russell, Channing Tatum, Simu Liu, Ian McKellen, Tom Hiddleston, James Marsden, Patrick Stewart, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Kathryn Newton, Danny Ramirez, Winston Duke, Alan Cumming, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn y Mabel Cadena, con la participación de Tenoch Huerta Mejía.

En Vengadores: Doomsday, los héroes de tres universos distintos se verán implicados en un enfrentamiento letal y deberán hacer frente a una amenaza como nunca antes habían visto.

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