Matt Damon confiesa la norma "innegociable" con su mujer que cumplen a rajatabla

Tras el sonado despiste en televisión durante la final del Mundial en el que un comentarista confundió a Matt Damon en directo con Brad Pitt, el protagonista de La Odisea ha querido sincerarse sobre cómo gestiona su día a día familiar lejos de los focos.

A pesar de los constantes rodajes internacionales y las apretadas agendas, la estrella de Hollywood ha desvelado que él y su esposa, Luciana Barroso, tienen una norma sagrada que jamás se rompe en su casa: sentarse todos juntos a cenar.

Matt Damon con su mujer y sus hijas | Reuters

Para el matrimonio, esta costumbre alrededor de la mesa se ha convertido en una prioridad absoluta mientras ven crecer a sus cuatro hijas: "Hemos estado hablando mucho sobre la importancia de estar presentes y de intentar vivir el momento", ha explicado el actor a PEOPLE, reconociendo que la norma es totalmente "innegociable".

No obstante, Damon también ha admitido entre risas un divertido baño de realidad cuando una de sus hijas le llamó la atención por estar atentos a sus teléfonos durante la comida: "Una de mis hijas dijo: 'Bueno, anoche, durante la cena familiar, no hablamos'. ¡Dios mío, tienes razón!"

"Así que, de nuevo, ese es el tipo de atención plena familiar en la que todos estamos trabajando", concluía el intérprete.