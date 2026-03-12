La viuda de Eric Dane revela el momento que hizo llorar al actor antes de morir: "Le costaba comunicarse"

Eric Dane, el intérprete conocido por sus papeles en Anatomía de Grey y Euphoria, llevaba meses enfrentándose al avance de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) antes de fallecer el mes pasado a los 54 años, una enfermedad que poco a poco estaba afectando su capacidad para hablar y comunicarse.

En ese contexto, Dane decidió participar en un proyecto tecnológico impulsado por la empresa de inteligencia artificial ElevenLabs para preservar su voz mediante una réplica sintética creada a partir de grabaciones anteriores.

Eric Dane en Famous Last Words | Netflix

Según ha contado ahora su viuda, Rebecca Gayheart, en una entrevista con Variety, el actor estaba especialmente ilusionado con la iniciativa porque cada vez le resultaba más difícil comunicarse.

"Estaba muy emocionado, porque estaba perdiendo la voz y cada día le costaba más comunicarse. Así que se convirtió en algo urgente", explica la actriz.

El objetivo del proyecto tenía un significado muy personal para Dane: dejar algo para sus hijas adolescentes, Billie, de 16 años, y Georgia, de 14.

Eric Dane con sus hijas | Getty

Cuando finalmente recibieron la recreación digital de su voz, el momento fue profundamente emotivo para todos los presentes: "Estaba ansioso por escucharla, y cuando la recibimos de ElevenLabs fue un momento muy especial. Fue un momento muy poderoso. La pusimos y Eric se emocionó mucho".

La actriz ha añadido que la reacción fue inmediata y muy intensa: "Y cuando lo oí, lloré. Creo que todos los que estaban en la sala también".

El proyecto también está vinculado a una serie documental titulada 11 Voices, producida por la compañía tecnológica y centrada en cómo la inteligencia artificial puede ayudar a personas que han perdido la capacidad de hablar.

Eric Dane en Famous Last Words | Netflix

En un principio, Dane iba a participar en uno de los episodios de la serie, pero el avance de su enfermedad lo impidió. En su lugar, Gayheart participará en un panel relacionado con el estreno del proyecto en el festival South by Southwest, que se celebrará el 13 de marzo.

La actriz asegura que lo hace para cumplir uno de los últimos deseos de su marido: "Él quería defender el amor y el movimiento en torno a la ELA, y por eso estoy ahí para hacer esto por él", explica.

Rebecca Gayheart y Eric Dane en 2013 | Gtres

Para Gayheart, el proyecto también tiene un impacto mucho más amplio: "Que un millón de personas tengan voz y puedan comunicarse con sus hijos, sus seres queridos, sus cuidadores, sus médicos o en su trabajo es un movimiento enorme".

De esta manera, el último proyecto en el que trabajó Dane no solo buscaba preservar su propia voz, sino también ayudar a otras personas que, como él, luchan contra enfermedades que les arrebatan la capacidad de hablar.