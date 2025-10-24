Muere a los 23 años Isabelle Adora Tate, actriz de 9-1-1: Nashville

La actriz Isabelle Adora Tate ha muerto a la edad de 23 años. Nacida y crecida en Nashville, la intérprete falleció el pasado 19 de octubre a causa de la enfermedad Charcot-Marie-Tooth: un trastorno neurológico genético que afecta los nervios que controlan los músculos.

Su familia ha publicado un obituario en el que se despiden de ella, afirmando que "Isabelle era una persona apasionada y luchadora que jamás justificaba su enfermedad para compararse con el resto de la gente". De igual manera, han comentado que "tenía una gran inclinación musical y solía pasar horas escribiendo y grabando canciones con sus amigos".

Tate estaba empezando su carrera en la interpretación, ya que "aspiraba a ser actriz". Acababa de rodar el primer episodio de 9-1-1: Nashville, el spin-off creado por Ryan Murphy de la serie 911. Sin embargo, en estas palabras de despedida, la familia ha comentado que "a Isabelle le encantaba dedicar su tiempo a todo, especialmente a los animales".

Por otro lado, la agencia de representación de Tate también ha expresado sus condolencias en una publicación de Instagram: "Nos entristece profundamente y nos rompe el corazón compartir que Isabelle Tate falleció el 19 de octubre". En el texto, la agencia da "el pésame a su maravillosa madre", así como a "su hermana Daniella, su familia y amigos".

El velatorio se celebrará este viernes 24 de octubre. Aunque, en lugar de flores, la familia aboga por la caridad y ha solicitado que se destinen donanciones a la CMTA: la organización de investigación para acelerar el desarrollo de tratamientos para la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth.

D.E.P.