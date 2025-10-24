Demi Moore se sincera sobre su llegada a Hollywood y cómo tuvo que trabajar desde los 14 años: "Deseaba estar lejos de mi madre"

Demi Moore ha contando en más de una ocasión que su infancia y adolescencia no fue muy fácil. De hecho, explicó que la relación con su madre era complicada y que pronto decidió irse de casa.

Ahora, en una entrevista paraGlamour U.K. que le ha realizado Margaret Qualley, su coprotagonista en La Sustancia, Demi se ha sincerado sobre cómo empezó su carrera como actriz.

De esta forma, Margaret le pregunta qué fue lo que la impulsó para emprender el camino que siguió. A lo que Moore asegura que no tenía un objetivo concreto: "Buscaba un rumbo y conocí a una joven un par de años mayor que yo, que vivía en el mismo edificio con su madre soltera. Recuerdo que la miré desde el balcón y estaba junto a la piscina. Era alemana y se sentía muy cómoda consigo misma. Parecía muy segura de sí misma y era tan guapa. No sabía lo qué ella tenía, pero yo lo deseaba. Y nos hicimos amigas. Hablaba bien inglés, pero no se le daba bien leer. Así que me pedía que le leyera guiones en voz alta", recuerda.

"Así que mientras leía los guiones en voz alta, hicimos muchas cosas juntas como dos adolescentes en West Hollywood con nuestras madres solteras. Luego se fue a Europa para filmar la prueba de la película. Esta era Nastassja Kinski. Y cuando se fue, volví esa reflexión hacia mí misma, el deseo de querer lo que ella tenía. No era tanto que fuera actriz, era que había una comodidad en ella que yo deseaba. Y eso fue lo que me movió en la dirección. Y así, en mi mente adolescente, estaba en la idea de, 'Bueno, ella estaba persiguiendo esto, tal vez yo podría hacer aquello'. Y me volví muy estratégica y muy práctica sobre lo que tienes que hacer. Y luego eso se convirtió, en cierto modo, en la Estrella del Norte: ¿era siquiera posible? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué tengo que hacer para lograrlo?".

Sin duda, una forma muy curiosa de acercarse por primera vez a esta mundo. Aunque Demi Moore asegura que lo que realmente deseaba era "ser independiente y estar lejos de mi madre": "Tenía un gran deseo de ser autosuficiente. Ya tenía trabajos fijos para lograrlo".

Demi Moore | Cordon Press

De esta manera, recuerda que antes de triunfar como actriz trabajó desde que era muy joven en otros oficios: "Mi primer trabajo fue en una agencia de cobros, donde hablaba por teléfono. Tenía que llamar a gente que no había pagado sus facturas. Y como tenía una voz tan grave y profunda, no sabían que tenía como 14 años. Luego me independicé a los 16. No hacía el trabajo típico, que era trabajar en un restaurante. Mis trabajos eran de oficina. Trabajé para un contable. Fui recepcionista en 20th Century Fox para un productor que trabajaba para Aaron Spelling. Fue estar en el mundo de Hollywood, pero no en el mundo real, una experiencia muy humilde. Poder verlo desde un punto de vista objetivo y decir: 'Aquí no es donde me voy a quedar'. Tenía planes mucho más ambiciosos".

Un camino no muy fácil pero en el que el éxito la ha acompañado, aunque haya tenido luces y sombras en su recorrido.