La novia de 27 años de Leonardo DiCaprio lo apoya y acompaña en su última alfombra roja

Leonardo DiCaprio estrena el próximo 26 de septiembre su nueva película, Una batalla tras otra, dirigida y producida por Paul Thomas Anderson.

La premiere mundial de la cinta ha tenido lugar en el Teatro Chino TCL de Los Ángeles donde asistieron el resto de actores del reparto como: Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall o Teyana Taylor.

Benicio Del Toro, Teyana Taylor, Regina Hall, Chase Infiniti, Leonardo DiCaprio y Sean Penn presentando Una batalla tras otra | Gtres

Pero hubo una presencia en el evento que no pasó desapercibido para nadie. Y es que, Vittoria Ceretti, la novia de Leonardo DiCaprio, quiso acompañar al actor en este día tan importante.

Aunque no posaron juntos en ningún momento, se pudo ver a la modelo italiana en un segundo plano en los alrededores del Photocall apoyando a su novio.

Vittoria Ceretti, novia de Leonardo DiCaprio, en la premiere de Los Angeles de Una batalla tras otra | Cordon Press

La joven llevaba un favorecedor vestido blanco largo sin mangas con aberturas XL en los costados y rajas en la falda, también en los laterales.

Vittoria y Leonardo empezaron a salir en agosto de 2023, hace 2 años, y lo más llamativo de su relación es que es la primera de las parejas, que haya conocimiento, que supera su relación después de cumplir los 25 años.

Por lo demás, a ambos se les ha podido ver este verano disfrutar del Mediterráneo a bordo de varios yates y en fiestas multitudinarias estivales en islas como Ibiza.

Leonardo DiCaprio y su novia Vittoria Ceretti en Ibiza | Gtres

Sinopsis de Una batalla tras otra:

Bob, el ya acabado revolucionario (DiCaprio) existe en un estado de paranoia y drogado. Sobrevive desconectado de los demás con Wilma, su enérgica y auto-suficiente hija (Infiniti). Cuando su malvado archienemigo (Penn) reaparece al cabo de 16 años y ella desaparece, el ex radical lucha para encontrarla. Tanto la hija como el padre tienen que luchar contra las consecuencias del pasado de éste.