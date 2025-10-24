Dakota Johnson confiesa el "miedo" y "los complejos" que sufrió por ser nepo baby: "Agredían a mi madre al salir a la calle"

Dakota Johnson es nepo baby por partida cuádruple. Y es que no solo es hija de los reconocidos actores Don Johnson y Melanie Griffith, sino que también es la nieta de Tippu Hedren y Petter Griffith, ambos intérpretes. Por lo tanto, la estrella de 50 sombras de Grey sabe bien cómo es esta industria y los problemas de nacer en ella.

Dakota ha expresado que su infancia no fue nada común y que poco tenía que ver con el resto de los niños a los que conocía. "Nací en Texas porque mi papá trabajaba allí", comenta sobre una etapa de su vida en la que tenía que cambiar continuamente de casa, lo cual le dificultaba forjar relaciones con otros jóvenes.

Melanie Griffith, Dakota Johnson y Don Johnson | Getty Images

Sin embargo, mudarse no es más que un efecto secundario de la carrera de su familia que no parece haberle afectado especialmente. Y es que, según ha explicado, siempre había querido seguir los pasos de sus padres y abuelos, continuando la trayectoria actoral: "Esto es lo que hacemos, lo llevamos en la sangre".

Ahora bien, por mucho que reconozca que nacer como nepo baby tuvo más ventajas que inconvenientes, la realidad es que en su infancia hubo momentos realmente críticos. "De pequeña, había ocasiones en las que tenía mucho miedo", ha recordado en su entrevista con Vogue Alemania.

Dakota Johnson y Melanie Griffith en el photocall del estreno de la película Splitsville | Gtres

"La gente intentaba llegar a mi madre de forma agresiva y física cuando íbamos al supermercado o cosas así", comenta sobre esta etapa en la vida de su madre, antes de matizar que "si lo aceptas como algo normal de pequeño, puede generar muchos complejos".

La vida bajo los focos tiene muchas cosas buenas, pero es innegable que también acarrea múltiples problemas. No son pocos los fans o paparazzis que se pasan de la raya y contemplar esto a una temprana edad tiene sus riesgos y consecuencias.

Afortunadamente, Dakota Johnson ha sabido dejar de lado los inconvenientes para quedarse con las cosas buenas. Tras su salto a la fama con la adaptación de la saga literaria de E.L. James, la actriz ha mantenido una carrera estable en Hollywood. Este mismo año ha estrenado dos películas, Splitsville y Materialistas; mientras que, de cara a 2026, ya prepara una nueva película junto a Anne Hathaway y Josh Harnet: Verity.