Jason Momoa impacta tras verlo calvo y completamente irreconocible

Jason Momoa, reconocido mundialmente por su imponente presencia, debe gran parte de su distintivo atractivo a su larga melena y su espesa barba.

Estos rasgos se han convertido en su auténtica seña de identidad, ayudando a consolidar la imagen de guerrero que proyecta en papeles como Aquaman o Khal Drogo en Juego de Tronos.

Hace unos meses, el actor dejó sin palabras a sus fans al afeitarse por completo la barba. Sin embargo, el actor ha vuelto a sorprender a sus seguidores con un cambio aún más radical.

Momoa ha ido un paso más allá: ha aparecido completamente calvo en la parte superior de la cabeza conservando mechones largos cobrizos a los lados, un look que hace que esté casiirreconocible.

Este cambio se debe a un anuncio que ha protagonizado en en el que Jason interpreta a varios personajes.

Uno de ellos es un vendedor de colchones que luce un traje de lana gris, gafas de montura de alambre y ese llamativo peinado.

Aunque en su momento el afeitado de la barba fue completamente real, en esta ocasión el rapado del cabello no lo ha sido. El nuevo look calvo de Jason Momoa es solo parte de unacaracterización para un personaje.

Aun así, la transformación dejó espacio para la imaginación de los fans, que no tardaron en visualizar cómo se vería realmente sin pelo.