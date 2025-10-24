El hijo de Anthony Perkins estalla contra la explotación del dolor y romantizar hechos atroces tras la serie de Ed Gein: "Favorecen al bando equivocado"

Monstruo: La historia de Ed Gein nos ha devuelto al imaginario de Ryan Murphy para contarnos la escalofriante vida de este asesino y profanador de tumbas que estremeció a Estados Unidos en los años 50. Sin embargo, la serie ha vuelto a echar mano de la ficción para construir una trama en la que los hechos y la imaginación de los guionistas van cada uno por su lado.

Más allá de los terribles actos de Ed Gein o su influencia en otros asesinos en serie como Richard Speck, la tercera temporada de la antología muestra cómo esta figura sirvió para dar forma a algunos de los personajes más emblemáticos del cine de terror. Entre ellos, destaca Norman Bates, que fue interpretado por un impecable Anthony Perkins en la eterna Psicosis de Hitchcock.

No bastante con mostrar los entresijos del rodaje, la serie se centra en explicar el momento vital en el que se encontraba el actor por aquel entonces. Según la producción de Netflix, Perkins no era capaz de reconocer su orientación sexual y esto le hacía vivir con un gran peso a sus espaldas. Tanto es así que lo vemos someterse a terapias de conversión a base de electroshocks. Si bien esto no está confirmado, sí existen fuertes indicios sobre dichas terapias, así como sobre su relación con Tab Hunter, tal como él mismo revelaba en su biografía.

Norman Bates | Paramount Pictures

Ahora bien, es innegable que la serie muestra todo esto de la manera más morbosa posible. Incluso llega a comparar el secreto de Perkins con lo que escondía Ed Gein en su casa. Una apuesta arriesgada en lo narrativo que no ha quedado exenta de críticas. Siendo el propio hijo del protagonista de Psicosis uno de los que han alzado la voz en contra de dicha recreación de los hechos.

Osgood Perkins es uno de los dos hijos que tuvo Anthony, quien falleció en 1992 cuando tan solo tenía 18 años. Osgood triunfa hoy en el mundo del cine como director, siendo el responsable de dos de las cintas de terror más populares de los últimos años: Longlegs y The Monkey. Desde el medio TMZ han preguntado al cineasta sobre su opinión acerca de la serie de Murphy y no parece nada satisfecho.

"No la vería ni loco", ha expresado sobre la temporada 3 de Monstruo. Sin embargo, lejos de quedarse ahí, ha arremetido contra los True Crimes en general por su intención de hacer "contenido glamuroso y significativo" sobre hechos atroces. Es más, ha mostrado preocupación por cómo se "está remodelando la cultura contemporánea por los señores con poder", la cual cree que está "cada vez más desprovista de contexto y que la Netflixixación del dolor real; es decir, de las experiencias humanas auténticas surgidas de los hechos reales, está favoreciendo al bando equivocado".

Anthony Perkins en Monstruo: La historia de Ed Gein | Netflix

Osgood ha querido igualmente animar al público a ignorar estas recreaciones ficticias de la realidad, señalando que lo mejor es "mirar detrás del velo hacia lo desconocido y amarse unos a otros a través de im arte nuevo y expansivo".

Así pues, el hijo de Anthony Perkins ha actuado en consecuencia con sus valores y ha decidido no ver la serie de Ryan Murphy. Un formato que, de por sí, le genera rechazo y que considera peligroso en los tiempos que vivimos.