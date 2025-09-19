El asesinato que persiguió a Robert Redford durante décadas: su asesino sigue aún entre los más buscados del FBI

El cine ha perdido a una de sus leyendas tras la muerte de Robert Redford, el actor que rompió esquemas durante décadas con películas tan recordadas como La jauría humana, Dos hombres y un destino, El golpe, Todos los hombres del presidente o Memorias de África. También como director, Redford dejó títulos como Gente corriente o El dilema.

Su legado influenció a multitud de estrellas y Hollywood llora a uno de sus mayores iconos.

Actor Robert Redford | EFE

Ahora, con su muerte, están saliendo a la luz numerosos detalles del cineasta desconocidos para la mayoría del público, como la inmensa tristeza que vivió durante sus últimos años por la muerte de su hijo.

Muchos años antes de esta tragedia, otro suceso impactó en el seno familiar. En 1983 la hija de Redford, Shauna, estaba saliendo con Sidney Wells cuando él fue asesinado. El actor se encontraba en ese momento rodando uno de sus mayores éxitos, la película El mejor.

Robert Redford y su hija Shauna | Cordon Press

Lo cierto es que los investigadores tuvieron desde el primer momento un sospechoso entre ceja y ceja: el compañero de habitación de Wells, Thayne Smika. Sin embargo, el presunto criminal continúa en paradero desconocido hasta el día de hoy.

El Daily Mail ha hablado con Dionne Waugh, portavoz del Departamento de Policía de Boulder, Colorado, y ha asegurado que "este caso todavía está muy activo".

"No perdemos la esperanza de que encuentren a Smika. Seguimos obteniendo nuevas pruebas, aunque no podemos hablar de ello abiertamente", añadió al medio. "Los detectives actualmente asignados al caso continúan obteniendo pistas, y como la mayoría de los detectives originalmente asignados al caso ya no están en el departamento, nuevos detectives están dándole al caso una nueva perspectiva".

Por su parte, Smika tendría ahora 66 años, pero no se sabe dónde está, o si está vivo, desde 1986. El que fuera subjefe de policía de Boulder, David Hayes, ha asegurado al Daily Mail que Smika todavía está vivo, aunque la familia del individuo señalara en 2010 que había muerto: "Una investigación sobre su posible muerte no arrojó ningún resultado".

"No había actas de defunción en el archivo. Incluso si hubiera muerto solo en un motel, sin identificación, el forense le habría tomado las huellas dactilares y habría podido compararlas con las del archivo de Colorado. También seguimos recibiendo informes de que Smika había sido visto. Amigos de Wells y Smika, que los conocían de Colorado, afirman haberlo visto en el mercadillo del condado de Orange, California, hace unos años", añadió Hayes.

Hayes también recordó que Robert Redford estuvo muy interesado en el caso durante años: "Hablé con el señor Redford en más de una ocasión. Se interesó personalmente en el caso debido a la conexión de su hija, pero siempre fue amable y nunca nos presionó. Solo quería estar al tanto. Él era muy protector con su hija y quería asegurarse de que estuviéramos haciendo todo lo posible para resolver el brutal asesinato de su novio".

"Robert quería mucho al chico y pensaba que tenía un gran futuro por delante", dijo al Daily Mail un amigo del actor. "Shauna se puso histérica. Lloraba y le gritaba por teléfono que Sid había sido ejecutado a tiros en su propio salón", explicó. "Robert estaba desconsolado por su muerte y profundamente preocupado por su hija, que estaba muy enamorada de Sid y planeaba un futuro con él. Robert detuvo rápidamente la producción de la película y voló a Colorado para estar al lado de su hija".

Robert Redford y su hija, Shauna, en el funeral de Sid Wells en agosto de 1983 en Boulder, Colorado | Getty Images

Wells fue asesinado el 1 de agosto de 1983, el día en que Smika debía pagar el alquiler de 300 dólares por la habitación que alquilaba a Wells y su hermano Sam. El novio de la hija de Redford recibió un disparo en la nuca con una escopeta y Smika fue arrestado, pero el fiscal de distrito del condado de Boulder lo puso en libertad al no haber pruebas suficientes para condenarlo. Al parecer, Sid, que en ocasiones pasaba drogas, había acusado a Smika de robar cocaína, según una declaración jurada policial.

Smika todavía figura en la lista de los más buscados del FBI 42 años después del presunto crimen que cometió.