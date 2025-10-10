Kirsten Dunst recuerda emocionada a Robin Williams: Esta es la valiosa lección que le regaló en Jumanji

Jumanji es una película que ha traspasado la barrera del tiempo y que muchos conservan en su memoria incluso 30 años después de su estreno. Una cinta de aventuras que nos presentó el juego más emblemático del cine, donde una jovencísima Kirsten Dunst y un consolidado Robin Williams tenían que tirar dados a medida que huían de estampidas en medio de la ciudad.

La joven actriz ya había debutado en una gran producción conn Entrevista con el vampiro. Sin embargo, tal y como ha revelado, fue este rodaje el que más le sirvió para asentar los pies en la tierra como estrella infantil en la industria. Y es que, a pesar de la atención mediática a la que seguro estuvo sometida en su juventud, Dunst ha sabido forjar una trayectoria profesional sólida y estable.

Reparto de Jumanji | Cordon Press

A sus 43 años, la eterna Mary Jane ha visitado el programa The Drew Barrymore Show, donde habló con quien también fuera una actriz desde la más temprana edad gracias a E.T. Durante la entrevista, quiso recordar cómo fue trabajar con el ya fallecido Robin Williams y, al igual que tanta otra gente antes que ella, no dudó en elogiar su figura.

"Me da mucha pena pensar en él", comienza comentando la actriz. Y es que, tal y como revela, "me impresionó muchísimo con su gracia y la forma en la que trataba a todos". De hecho, el Genio de la Lámpara tuvo un bonito detalle con Dunst por aquel entonces: "Me regaló mi primer ordenador, fue muy generoso".

Sin embargo, el verdadero regalo que le entregó Williams no parece ser un bien material. "Menuda lección fue aprender desde tan pequeña a tratar al resto del equipo", continúa: "Era muy respetuoso y una persona preciosa".

Kirsten Dunst en los Oscar 2022 | Getty

Así, Dunst ha dejado claro que su experiencia en el rodaje de Jumanji no solo la consolidó como una de las actrices infantiles del momento. También le sirvió de lección para el resto de su vida, poniendo a Robin Williams como modelo a seguir. Un actor que nos regaló grandes momentos tanto en la ficción como en la realidad, siendo hoy en día una figura añorada que se fue antes de lo que tocaba.

Durante su edad adulta, Kirsten Dunst ha trabajado con algunos de los mejores directores de la historia. Sofia Coppola, Sam Raimi, Lars Von Trier, Adam McKay o Alex Garland son algunos de ellos y, si bien no se llevó el Oscar tras su nominación en 2022 por El poder del perro, sin duda estamos ante una de las intérpretes más importantes de nuestra generación. Algo que podría haber sido muy diferente de no tener a Robin Williams como referente.

El próximo 5 de diciembre llega a los cines su nueva película, Roofman. Cinta en la que comparte reparto con Channing Tatum y Peter Dinglake y que ya se ha ganado el beneplácito de la crítica.