INTERPRETÓ A EDWARD CULLEN
Robert Pattinson asegura que se ha reconciliado con Crepúsculo tras el calvario que sufrió con Kristen Stewart: "No podía soportarlo"
Robert Pattinson ha confesado cómo ha cambiado su visión sobre Crepúsculo y la fama que compartió con Kristen Stewart.
Publicidad
Robert Pattinson ha reflexionado sobre una de las etapas más intensas de su carrera: su paso por la saga Crepúsculo. El actor, que alcanzó la fama mundial interpretando a Edward Cullen junto a Kristen Stewart, ha reconocido que durante años no pudo lidiar con todo lo que rodeaba a la franquicia.
"En aquel momento quería pasar página, pero a medida que he ido envejeciendo y la histeria ha disminuido, recuerdo Crepúsculo con mucho cariño", ha explicado en una reciente entrevista con The Mirror. Un cambio de perspectiva notable respecto a su postura anterior, marcada por el rechazo a la fama desmedida.
La saga, basada en las novelas de Stephenie Meyer, se convirtió en un fenómeno global entre 2008 y 2012, recaudando más de 3.400 millones de dólares y catapultando a sus protagonistas al estrellato. Sin embargo, ese éxito también tuvo un coste personal para Pattinson.
El actor ha reconocido que la presión mediática y la obsesión de los fans le resultaron difíciles de gestionar: "Era algo semanal que la gente me pidiera que los mordiera… no lo soporté en absoluto", confiesa, recordando el nivel de "histeria" que rodeaba tanto a la saga como a su relación con Stewart.
Aun así, guarda un recuerdo especial de la primera película, cuando el fenómeno aún no había explotado: "Fue la única vez que pudimos disfrutar de la experiencia en todo su esplendor".
Con el paso del tiempo, el impacto de Crepúsculo no ha disminuido. De hecho, el actor asegura que sigue siendo el tema por el que más le preguntan, especialmente ahora que nuevas generaciones descubren la saga a través de plataformas de streaming.
Tras esa etapa, Pattinson dio un giro a su carrera hacia el cine independiente, recibiendo elogios por películas como Good Time o The Lighthouse, antes de regresar al gran público con The Batman.
En el plano personal, el actor también atraviesa un momento diferente. Junto a Suki Waterhouse, con quien tuvo su primera hija en 2024, ha encontrado una nueva estabilidad: "Ser padre es mucha diversión, mucha alegría, muchas risas", asegura, reconociendo que está aprendiendo sobre la marcha.
Además, Pattinson ha alimentado recientemente los rumores sobre una posible boda secreta con Waterhouse. Durante el estreno de The Drama, en el que coincidió con Zendaya, dejó un comentario enigmático sobre su mayor secreto: "Es el mismo que tuyo", en alusión a las especulaciones sobre matrimonios ocultos.
Entre nostalgia, evolución personal y nuevos proyectos, Robert Pattinson demuestra que su relación con Crepúsculo ha cambiado con el tiempo, pasando de ser una carga a convertirse en una parte esencial (y ahora apreciada) de su historia en Hollywood.
Publicidad