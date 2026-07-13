NAVARONE GARIBALDI
La polémica del hijo de Priscilla Presley al pedir dinero en GoFundMe para montar una pizzería y estalla a las críticas: "Que se lo pida a su madre"
EL hijo de Priscilla Presley, Navarone Garibaldi, ha abierto un GoFundMe para montar su propio negocio de pizzas y ha respondido a quienes le preguntan por qué no pide dinero a su madre.
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Navarone Garibaldi, hijo de Priscilla Presley, se ha visto obligado a defender una decisión que ha sorprendido a muchos de sus seguidores. El músico de 39 años ha lanzado una campaña de GoFundMe con el objetivo de recaudar 5.500 dólares para poner en marcha un negocio de pizzas orgánicas y asequibles desde la entrada de su propia casa. Una petición que ha provocado que algunos usuarios se hagan la misma pregunta: ¿por qué no le pide el dinero a su famosa madre?
Garibaldi no ha tardado en responder a las críticas. «Los haters van a odiar... y estoy seguro de que tendré que explicar esto muchas más veces a la gente ignorante que piensa que debería 'pedírselo a mi madre' o que tengo dinero», ha escrito en Instagram.
El hijo de Priscilla Presley ha explicado que, pese a pertenecer a una de las familias más conocidas del mundo del espectáculo, también tiene que controlar sus gastos. «Sí, también tengo muchas facturas, también tengo un presupuesto, también hago donaciones a otras causas... también doy a personas sin hogar... simplemente no lo grabo y lo subo a YouTube», ha asegurado.
Además, Navarone ha reconocido que suele tener muchas ideas y que no puede invertir todo su dinero cada vez que quiere emprender un nuevo proyecto. «Si me lanzara con todo cada vez que creo que tengo una gran idea... estaría arruinado en dos días», ha explicado.
Su objetivo es comprar un horno industrial para comenzar a vender pizzas orgánicas a un precio asequible aprovechando el elevado tránsito de personas de su vecindario. Según ha explicado, ha conseguido negociar el precio del horno desde los 14.000 hasta los 8.500 dólares y ya ha ahorrado 3.000 dólares de su propio bolsillo, por lo que busca recaudar los 5.500 restantes. También asegura que ya tiene localizados tanto la masa como las salsas que utilizará.
Navarone también ha insistido en que no está obligando a nadie a contribuir y ha prometido una particular recompensa a quienes decidan ayudarle. «No le estoy pidiendo que done a nadie que no pueda permitírselo. Estoy ofreciendo pizza gratis a las personas que donen», ha afirmado. «Solo estoy pidiendo ayuda con la parte restante que se sale de mi presupuesto. Eso es todo. Amor y paz, amabilidad y pizza».
El músico también ha explicado por qué no ha recurrido directamente a Priscilla Presley para financiar el proyecto. Según ha contado, su madre apoya la idea, pero considera que no puede pedirle dinero cada vez que se le ocurre un nuevo negocio: «Le encanta la idea, pero no puedo pedirle dinero por cada idea caprichosa que tengo o los dos acabaríamos arruinados».
La campaña parece haber comenzado a dar sus frutos. Hasta este domingo había conseguido recaudar 2.880 dólares y Navarone ha defendido que el sistema puede beneficiar también a quienes le están ayudando: los donantes podrán acudir a probar gratis las pizzas cuando el proyecto se ponga en marcha.
Navarone, hijo de Priscilla Presley y del productor y guionista Marco Garibaldi, parece decidido a sacar adelante el negocio pese a las críticas. Y aunque su apellido familiar haya provocado que muchos cuestionen la necesidad de recurrir a una campaña de financiación, él lo tiene claro: quiere montar su propio proyecto, poner parte del dinero de su bolsillo y, de paso, devolver la ayuda en forma de pizza.
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