La humillación pública a Brad Pitt de sus hijos Zahara y Maddox para romper su vínculo para siempre

La brecha familiar entre Brad Pitt y sus hijos es ya del todo insalvable. Zahara, de 21 años, y Maddox Jolie, de 24, han iniciado formalmente los trámites legales para deshacerse del apellido de su padre de manera definitiva.

Según los documentos judiciales que han salido a la luz obtenidos por PEOPLE, ambos jóvenes ya han presentado las pruebas de publicación requeridas por la ley de California tras difundir sus avisos de intención en el periódico Los Angeles Daily Journal.

Angelina Jolie con su hija Zahara | Gtres

Con este paso, Zahara pasará a llamarse legalmente Zahara Marley Jolie, mientras que su hermano mayor adoptará el nombre de Maddox Chivan Jolie. Las respectivas audiencias judiciales para validar esta drástica decisión están programadas para el próximo mes de septiembre.

La decisión de Zahara de renunciar a cualquier vínculo con su padre no pilla por sorpresa, ya que recientemente protagonizó un sonado desprecio público hacia el actor al omitir su apellido durante su ceremonia de graduación universitaria.

Sin embargo, el movimiento de Maddox sí resulta del todo impactante. Apenas a principios de este año se apuntaba a un inesperado acercamiento al desvelarse que el primogénito de Angelina Jolie volvía a usar el apellido de Brad Pitt de manera profesional. Esta reconciliación ha quedado completamente descartada con este trámite judicial que rompe cualquier lazo.

Angelina Jolie con su hijo Maddox en la Casa Blanca | Reuters

Desde el entorno más íntimo del oscarizado actor aseguran a la revista PEOPLE que se trata de una situación devastadora: "Este es el resultado de una prolongada campaña de alienación parental. Es una realidad increíblemente triste, pero no sorprende después de años en los que uno de los padres ha utilizado a los hijos contra el otro sin importarle las consecuencias".

Con Shiloh, Vivienne y ahora Zahara y Maddox desvinculados de su nombre, Brad Pitt está sentenciado al derrumbe definitivo de su legado familiar.